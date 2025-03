INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Nemmeno il vento ferma Carlos Alcaraz, che continua in crescendo il suo percorso al “BNP Paribas Open”, il primo Masters 1000 della stagione, in scena sul cemento californiano di Indian Wells con montepremi totale pari a 8.963.700 dollari. Lo spagnolo, seconda testa di serie, dopo aver concesso appena 12 giochi nei suoi due primi match, approda ai quarti rifilando un doppio 6-1 a Grigor Dimitrov, numero 14 del tabellone.

Prossimo ostacolo l’argentino Cerundolo. Esce invece di scena Taylor Fritz, campione a Indian Wells nel 2022 e terzo favorito del seeding: lo statunitense cede per 7-5 6-4 a Jack Draper, mai così avanti nel torneo e bravo a infilare sette giochi consecutivi dal 4-5 del primo set. Il 23enne di Sutton, testa di serie numero 13, contenderà un posto in semifinale a Ben Shelton.

Si ferma ai quarti di finale invece il percorso in doppio di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Gli azzurri sono stati sconfitti 7-6(6) 6-4 dai numeri 1 del mondo della specialità, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, dopo aver mancato due set point nel tie-break.

Nel Wta 1000, Jasmine Paolini rinvia l’appuntamento con il primo quarto di finale stagionale. La toscana, numero 6 del mondo e del tabellone, ha perso 6-0 6-4 contro Liudmila Samsonova, 24esima testa di serie, negli ottavi in corso sui campi in cemento di Indian Wells.

La russa, in campo come atleta neutrale e che ha costruito il suo percorso tennistico in Italia, aveva vinto entrambi i precedenti confronti diretti, nelle qualificazioni a San Pietroburgo nel 2019 e al primo turno dell’Australian Open 2023. Ai quarti se la vedrà con la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, arrivata per la prima volta così avanti in un Wta 1000 nel 2025 grazie al 6-1 6-2 sulla lucky loser Sonay Kartal.

Ai quarti anche Madison Keys, che allunga a 15 match la sua striscia di imbattibilità: la statunitense, quinta favorita del seeding, supera in rimonta Donna Vekic (n.19) per 4-6 7-6(7) 6-3 e se la vedrà ora con Belinda Bencic che ha eliminato a sorpresa Coco Gauff, terza forza del tabellone, per 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco.

