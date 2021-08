MONZA (ITALPRESS) – La Villa e il Parco di Monza nei giorni scorsi sono stati il set delle riprese del programma ‘Meraviglie’ curato da Alberto Angela per Rai Uno . Tre giorni di riprese che hanno riguardato diversi ambienti della Villa. Le riprese del programma sono ricominciate dopo oltre un anno di fermo dovuto all’emergenza sanitaria. Alberto Angela e la sua troupe gireranno per tutta l’estate in diversi luoghi d’Italia e la serie sarà in onda il prossimo inverno su Raiuno. “E’ un risultato importante – spiega Dario Allevi Presidente del Consorzio Villa e Parco di Monza e Sindaco della città – aver ospitato una produzione RAI così prestigiosa in campo culturale e divulgativo, seguita da telespettatori di tutte le età. Mi auguro che sia uno strumento efficace per far conoscere al grande pubblico le bellezze storico, artistiche e naturalistiche del grande complesso monumentale monzese, gia’ protagonista di una grande stagione di rilancio negli ultimi mesi.

Dal 29 maggio, giorno della riapertura, migliaia sono stati i visitatori che, rispettando le norme sanitarie, hanno potuto godere dei tesori conservati nella Villa Reale. Il Masterplan per il rilancio del sito artistico è a buon punto e in autunno prenderanno il via gli eventi previsti dalla call aperta alle varie realtà culturali per rendere il nostro gioiello ancora più attrattivo”. “Siamo convinti – conclude Allevi – che l’abilità e il carisma riconosciuto di Alberto Angela possano consolidare, ancora di più, l’interesse nei confronti della Reggia richiamando visitatori da tutto il Paese”.

(ITALPRESS).