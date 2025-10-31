Albanese “Vogliamo intensificare i rapporti tra imprese siciliane e tunisine”

PALERMO (ITALPRESS) - "E' una giornata importante perché mettiamo a contatto imprese tunisine, imprese siciliane, soprattutto dell'area del palermitano e di Enna, e questo fa ben sperare affinché si possa iniziare un rapporto ancora più intenso nell'ambito commerciale e culturale". A dirlo Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, in occasione del convegno “Industrie 5.0: Agroalimentari, nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia” che si è svolto a Palermo. fsc/gtr