Albanese “Ponte sullo Stretto attrattore per le altre infrastrutture”

"Il Ponte sullo Stretto è un'infrastruttura importante per tutto il Paese, non solo per la Sicilia. Un'infrastruttura culturale, trainante per altri progetti”. Lo ha detto Alessandro Albanese, Presidente Confindustria Sicilia, a margine del convegno a Palermo "Infrastrutture per lo sviluppo della Sicilia". xm3/pc/red