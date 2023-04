ROMA (ITALPRESS) – Le piccole e grandi cicatrici sono spesso all’origine di un momento di svolta e solo dando loro il giusto valore abbiamo la possibilità di rendere migliori chi siamo o cosa facciamo. Le persone, le società e i territori hanno sempre una storia, ma non possono continuare a esistere se non superando le avversità che incontrano. Questo concetto è racchiuso nella filosofia giapponese del Kintsugi.

Il Kintsugi è l’arte di riparare con l’oro gli oggetti rotti, dando loro nuova vita e rendendoli più forti, più belli, unici. E’ questo il filo conduttore di TEDx Messina 2023, in programma oggi alla Stazione Centrale del capoluogo siciliano.

RFI è main partner dell’iniziativa. La società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS ha supportato l’organizzazione mettendo a disposizione i locali della stazione di Messina Centrale, “a dimostrazione del proprio impegno a favore di cultura, innovazione e creatività”. Ambiti considerati “motori della crescita del Paese che possono trovare una nuova casa proprio nelle stazioni, non più solo luoghi di accesso al sistema ferroviario ma sempre più con un ulteriore veste di spazi per eventi, confronti, ideazione e scambio di visioni”.

La stazione di Messina Centrale sarà presto interessata da interventi sul piano architettonico e strutturale finanziati con fondi del PNRR, fa sapere FS. L’obiettivo è “migliorare le connessioni ferro-nave a vantaggio della continuità territoriale nello Stretto e l’accessibilità al servizio ferroviario”.

