ROMA (ITALPRESS) – Tornano (dal 19 marzo in prima serata su Rai1) le avvocate di “Studio Battaglia”, la serie che racconta le vicende di uno degli studi legali più famosi di Milano nonchè le quelle personali della famiglia Battaglia, composta da quattro donne, alle prese ogni giorno con la necessità di conciliare lavoro e vita privata. “Questa seconda stagione ha ritrovato una squadra rodata. Abbiamo provato a raccontare una visione più ampia della nostra società, anche se rimane una bella storia familiare – spiega il capostruttura di Rai Fiction Luigi Mariniello – Abbiamo allargato lo spettro si rappresentazione e lo abbiamo fatto attraverso caso che ci hanno dato la possibilità di affrontare nuovi aspetti del diritto: diritto alla privacy, separazioni in tarda età, etc”. Cuore del racconto sono come sempre le donne Battaglia, tre divorziste (Anna, Marina e Nina, rispettivamente interpretate da Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalamzio) e una neo-sposa, la sorella minore Viola (Marina Occhionero). Quattro donne in diverse fasi della vita, ognuna con i propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondo e un’invincibile ironia che le ha sempre salvate.

“In questa serie non c’è un eroe ma un gruppo di persone che combattono contro le loro fragilità ed è questa la cosa che mi è rimasta più nel cuore” osserva il regista Simone Spada. “Questa serie è molto avanti – aggiunge la Bobulova – Vediamo una parità di genere che ancora nella vita non si vede. ‘Studio Battaglià potrebbe essere un esempio di come dovrebbe essere la società”.

In questa nuova stagione le sorelle Anna e Nina torneranno a lavorare con la madre Marina nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause ma per Zander (David Sebasti) liberarsi di lei sarà più arduo del previsto. Ritroviamo anche Massimo (Giorgio Marchesi) con cui Anna, nel finale della prima stagione, si era lasciata andare a una travolgente passione. Per lei, sposata con Alberto (Thomas Trabacchi) da cui ha avuto due figli, è arrivata l’ora di chiedersi quale sia la scelta giusta, tra i sentimenti e le emozioni, anche se questo significa rinunciare a una parte della propria felicità. “Studio Battaglia” è prodotta da Palomar con Tempesta e in collaborazione con Rai Fiction. Nel cast ci sono anche, tra gli altri, Carla Signoris e Massimo Ghini.

foto: ufficio stampa Rai

(ITALPRESS).