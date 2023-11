MILANO (ITALPRESS) – Al via da domani, giovedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di “Zelig”. Il festival della comicità italiana targato Mediaset condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nel corso della serata si alternano sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi i più grandi nomi della risata: Max Angioni, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, Federica Ferrero Eddy Mirabella, Marta e Gianluca, Vincenzo Comunale, Simone Barbato, Federico Basso, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Andrea Paris, Corinna Grandi e i Senso d’Oppio. Ospiti speciali del primo appuntamento i fuoriclasse della comicità Teo Tecoli e Panpers con Beatrice Arnera. Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presentano numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Foto: ufficio stampa Mediaset

(ITALPRESS).