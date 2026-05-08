Al via Spring School of Europe e Ventotene Europa Festival

VENTOTENE (ITALPRESS) - Trenta ragazzi curiosi, appassionati di cittadinanza europea, sono sbarcati a Ventotene. Sono i partecipanti della Spring School of Europe sull’Integrazione europea, che inizia stamattina in occasione del Ventotene Europa Festival, alla sua decima edizione e fresco di Medaglia del Presidente della Repubblica. È la quinta volta che l’evento ideato dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa riceve questo riconoscimento, attribuito ad iniziative considerate dal Quirinale di alto valore culturale e civile. Nel video la testimonianza di tre giovani. sat/gtr (Fonte video: La Nuova Europa)