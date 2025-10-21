Al via SMD Cyber Challenge, il contest organizzato dalla Difesa per i giovani esperti di cyber security

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è possibile registrarsi alla sfida dedicata a giovani esperti di cyber security organizzata dallo Stato Maggiore Difesa. Aperte da oggi le iscrizioni alla prima SMD Cyber Challenge, una competizione-evento rivolta a giovani talenti e appassionati del mondo cyber. La sfida si terrà il prossimo 4 dicembre presso il Salone delle Fontane a Roma.

I partecipanti, suddivisi in squadre, si confronteranno su una piattaforma digitale attraverso 10 missioni ispirate all’universo cyberpunk, ciascuna composta da sfide tecniche di difficoltà crescente. Le prove riguarderanno ambiti fondamentali della cybersicurezza, tra cui: crittografia e steganografia; reverse engineering e binary exploitation; Web3 e sicurezza delle web app; OSINT, forensics e sicurezza dei sistemi operativi. La partecipazione è gratuita e aperta a studenti e studentesse di scuole superiori a indirizzo tecnico-scientifico che abbiano compiuto 18 anni alla data del 21 ottobre 2025; facoltà Informatica, Ingegneria, Cybersecurity, Data Science, Matematica, Fisica; neolaureati e giovani professionisti e professioniste del settore; associazioni studentesche e community cyber. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 novembre 2025 e ci si può registrare sul sito di Stato Maggiore Difesa sia individualmente sia in team. Link per iscrizione alla sfida.

– Foto Ministero della Difesa –

(ITALPRESS).