WASHINGTON (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF), la Città di Genova e il Premio Paganini hanno firmato un Memorandum d’Intesa per promuovere il Concorso Internazionale di violino Paganini negli Stati Uniti, segnando un significativo passo avanti negli sforzi di internazionalizzazione del Premio. La partnership tra il Premio Paganini e la NIAF è destinata ad avere un impatto significativo sulla scena della musica classica sia in Italia che negli Stati Uniti. Mentre il Concorso Paganini celebra il suo 70° anniversario nel 2024, questa collaborazione mira a promuovere la musica classica, coltivare giovani talenti e rafforzare i legami culturali tra i due paesi. L’accordo delinea una serie di iniziative progettate per mostrare il prestigio della competizione ed espandere la sua portata oltre Atlantico. “Questo accordo segna un passo decisivo per il Premio Paganini. Grazie a questa collaborazione con NIAF, possiamo consolidare ulteriormente i nostri obiettivi di internazionalizzazione. Il nuovo Direttore Artistico, Nicola Bruzzo, e il nuovo Presidente di Giuria, il celebre Maestro Uto Ughi, daranno un contributo significativo contributo al raggiungimento di questi obiettivi”, ha affermato Giovanni Panebianco, Presidente del Premio Paganini. Al centro di questa partnership c’è l’impegno della NIAF nella promozione di tre concerti di alto profilo nelle principali città degli Stati Uniti. Queste esibizioni, con finalisti e vincitori del 57° e 58° Concorso Paganini, si svolgeranno a Chicago, New York e Filadelfia, portando l’eccezionale talento promosso dal concorso al pubblico americano. Oltre a questi concerti, la collaborazione comprende una gamma più ampia di attività volte a promuovere l’eredità del concorso. Il presidente della NIAF Robert Allegrini è stato recentemente nominato Paganini Ambassador e il riconoscimento è stato conferito durante un concerto a Roma nel Palazzo Ruspoli, con l’esibizione

del giovane violinista Jingzhi Zhang, secondo classificato al 57° concorso nel 2023, e celebre pianista Gile Bae.

Riconoscendo l’importanza di coinvolgere le generazioni più giovani con la musica classica, l’accordo pone particolare enfasi sull’attirare l’attenzione dei giovani attraverso diverse iniziative socio-culturali.

Unendo il prestigio del Premio Paganini con l’ampia rete e le risorse della NIAF, questa partnership mira a garantire un futuro luminoso per l’apprezzamento della musica classica e l’esecuzione del violino su entrambe le sponde dell’Atlantico. “NIAF è orgogliosa e onorata del legame con il Premio Paganini, che riflette sia il suo forte impegno nei confronti della Città di Genova sia il desiderio di compiere la sua missione di celebrare la cultura italiana negli Stati Uniti promuovendo l’incomparabile patrimonio musicale italiano. Il repertorio di Paganini è un elemento importante di quel patrimonio e continua ad arricchire il mondo con la sua sublime bellezza”, ha aggiunto Allegrini.

La partnership sfrutterà vari canali per evidenziare il ricco patrimonio musicale associato a Niccolò Paganini, alla città di Genova e alla comunità italoamericana. Ciò includerà la pubblicità degli eventi organizzati e la facilitazione degli scambi culturali. NIAF svolgerà inoltre un ruolo cruciale nel garantire sponsorizzazioni e partnership a sostegno del Premio Paganini, con particolare attenzione al rafforzamento della prossima 58a edizione prevista per ottobre 2025. “Si tratta di un accordo davvero significativo e promettente, mai firmato prima, che promuoverà Paganini e Genova oltreoceano. Dopo Parigi, Madrid e Londra, i nostri orizzonti di internazionalizzazione si allargano ulteriormente, varcando l’Atlantico”, ha concluso Barbara Grosso, Assessore alla Politiche Culturali del Comune di Genova.

L’accordo è stato firmato a Roma il 27 maggio 2024 e avrà validità per i prossimi 24 mesi.

