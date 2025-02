ROMA (ITALPRESS) – Aequa Finance Mediazione Creditizia Srl e Auxilia Finance SpA annunciano con entusiasmo l’avvio di una partnership strategica, finalizzata a costruire, nei prossimi tre anni, la rete di Consulenti del Credito più ampia e capillare d’Italia, con un focus particolare sulla Cessione del Quinto dello Stipendio.

Un elemento chiave di questa collaborazione è l’acquisizione da parte di Auxilia Finance S.p.A. di una partecipazione del 10% nel capitale sociale di Aequa Finance Srl. Questa operazione non solo testimonia la solidità dell’accordo, ma sottolinea anche la visione condivisa a lungo termine, orientata a creare un modello di consulenza creditizia sempre più strutturato e di eccellenza. L’obiettivo è fornire ai clienti un servizio altamente qualificato e personalizzato.

L’alleanza sarà presentata ufficialmente alle rispettive Reti di Vendita in due eventi esclusivi, il primo dei quali si svolgerà il 26 febbraio 2025 presso l’Hotel Parco dei Principi di Villa Borghese a Roma.

“La decisione di Auxilia Finance di acquisire una quota del nostro capitale sociale rappresenta un’opportunità straordinaria per consolidare la nostra posizione nel mercato della consulenza creditizia in Italia”, ha dichiarato Alessandro Cusimano, Amministratore di Aequa Finance Srl.

“Questa partnership rafforza il nostro impegno nel presidiare il settore della mediazione del credito, offrendo soluzioni innovative e su misura per i clienti delle nostre società,” ha aggiunto Roberto Grattacaso, CEO di Aequa Capital Luxembourg Sarl, che controlla Aequa Finance Srl in Italia.

“L’acquisizione di questa partecipazione segna un momento fondamentale per il settore della mediazione creditizia. Il mercato ha bisogno di competenza e professionalità, ed è in quella direzione che stiamo orientando i nostri sforzi”, ha commentato Angelo Deiana, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Auxilia Finance S.p.A.

“Insieme, puntiamo a fornire ai consulenti strumenti avanzati, formazione di alto livello e un supporto strategico senza precedenti. Con questa iniziativa, Aequa Finance e Auxilia Finance si pongono come attori chiave nel panorama finanziario italiano, mirando a elevare gli standard di consulenza e guidare sempre più persone verso soluzioni di credito sostenibili ed efficienti”, ha aggiunto.

