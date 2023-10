Al via “Mi riscatto per Palermo”, Russo “Modello di positività”

PALERMO (ITALPRESS) - "È un'esperienza che costituisce già in sé un precedente di straordinaria positività. Un modello che, in un ambito di ordine e sicurezza, intende formare il detenuto in maniera che possa rientrare a tutto titolo nella società". Così il Capo del Dap - Dipartimento amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, in merito al progetto “Mi riscatto per Palermo”, che prevede attività del programma di pubblica utilità svolte dai detenuti nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato dal Ministero della Giustizia e il Comune di Palermo lo scorso marzo. "Il lavoro è un veicolo indispensabile - sottolinea -. Il recluso che decide volontariamente di prestare la propria abilità lavorativa a favore della collettività lo mette in una sorta di training che poi lo aiuterà; acquisisce una formazione professionale, una rinnovata responsabilità del sé, una rinnovata collocazione sociale, e così sarà pronto per rientrare nella società, tornare dunque ad essere un cittadino con tutti i diritti, primo tra questi quello del diritto-dovere al lavoro". xm3/vbo/gtr