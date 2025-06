Al via Marghera Estate, la Giovane Orchestra Metropolitana apre il programma

VENEZIA (ITALPRESS) – Da martedì sera torna per il 45° anno in Piazza Mercato a Marghera, la storica rassegna Marghera Estate: ad aprire il programma ci pensa la GOM Giovane Orchestra Metropolitana che taglia il traguardo del 10° anno di laboratori orchestrali eseguendo alcuni brani tratti dalle più famose colonne sonore internazionali. La GOM continua a rappresentare un’esperienza formativa di eccellenza nel panorama della didattica musicale di tutta l’area metropolitana ed è un’opportunità per i giovani di crescere in un ambiente sano e culturalmente stimolante. Un inizio di kermesse che proseguirà fino al 18 luglio con Non solo cover, il consueto programma musicale, e dal 25 luglio al 31 agosto con la rassegna Cinema sotto le stelle, una rassegna delle migliori pellicole dell’anno. Tutte i concerti iniziano alle ore 21 e sono a ingresso libero (ad eccezione del concerto dei Take Six). Nell’area saranno presenti punti ristoro e area giochi per bambini.

L’iniziativa, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, vanta la collaborazione di VELA S.p.A e Veritas. Il ricco programma di concerti è realizzato in collaborazione con Icona Music, Azzurra Music e Veneto Jazz ed è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi strutturali e di investimento Europei PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027. Tra i 12 concerti in programma, quest’anno la rassegna ospiterà 4 band che hanno fatto la storia della musica, nazionale ed internazionale: Le Orme con il loro intramontabile rock progressive, gli Estra che tornano ai loro fans con un nuovo album, i mitici Take Six con il loro gospel a cappella e gran finale con la storia della musica assieme a Tony Esposito e il suo omaggio a Pino Daniele.

Dopo l’inzio di domani, giovedì 2 luglio si prosegue con Maurizio Feraco & Funky People e il loro tributo a Nile Rodgers storico chitarrista che, raggiunto un successo planetario con gli Chic band simbolo della disco music, si è poi affermato come uno dei produttori discografici più influenti nella storia della musica pop. Il 3 luglio si balla con Jovaband, da oltre 10 anni uno dei più apprezzati tributi a Jovanotti in Italia, che porta in scena l’energia e l’allegria della musica di Lorenzo Cherubini. Con oltre 500 concerti live all’attivo la Jovaband offre uno spettacolo che riproduce fedelmente l’emozione di un vero concerto di Jovanotti.

Il 4 luglio l’Arena è tutta per i Joy Singers, coro che nasce nel 1998 per iniziativa del suo attuale direttore Andrea D’Alpaos, con un repertorio che spazia dai classici al contemporary gospel, proponendo incursioni attraverso tutti gli stili della musica afroamericana: dal jazz al funky, passando per il soul e non tralasciando omaggi al musical, alla musica caraibica e a quella africana oltre al pop moderno dei nostri giorni. L’8 luglio arrivano gli Anime in Plexiglass, il tributo più coinvolgente e autentico dedicato al grande Luciano Ligabue. riconosciuto per la sua straordinaria abilità nel catturare l’anima e l’energia del cantautore emiliano. Il 9 luglio il viaggio musicale prosegue con Mengoni Mania attraverso le emozioni, l’energia e il talento di Marco Mengoni. Nata nel 2019 da un’idea di Alessandro Merenda, cantante e performer con oltre vent’anni di esperienza nel panorama musicale, Mengoni Mania porta sul palco un tributo autentico e coinvolgente all’artista che ha conquistato milioni di cuori con le sue straordinarie performance vocali.

Il 10 luglio Le Orme festeggiano anche a Marghera, dove questo gruppo è nato, 60 anni di carriera. Sarà una “celebrazione” di sei decadi di grandi successi della band, accanto ad alcune delle più belle canzoni della musica italiana: Battiato, De André, Battisti, New Trolls, PFM e un omaggio ai Pink Floyd. Oltre due ore di musica rigorosamente live con i brani di una band che rappresenta tutt’ora uno dei gruppi Progressive più importanti della scena musicale italiana e internazionale. L’11 luglio è la volta de I Bandido, cover band di una delle più rappresentative rock band italiane, I Litfiba. Con oltre 15 anni di attività e centinaia di concerti all’attivo, i Bandido rappresentano una tra le più longeve realtà che omaggiano la band fiorentina. La voce con il timbro incredibilmente somigliante a Piero Pelù ed il carisma del frontman Diego, sommati alla maniacale ricerca del suono della band, rendono l’esperienza dello show un’esplosione di rock energico e coinvolgente, con una scaletta che tocca tutte le hit della band di Ghigo e Piero.

Il 15 luglio largo agli Estra, storica band trevigiana che torna alla discografia a vent’anni dall’ultimo album di inediti: Gli anni venti, il nuovo album realizzato grazie a un crowdfunding che testimonia il legame fortissimo dei fan con la band che ha contribuito a scrivere la storia del rock alternativo italiano. Un disco duro e diretto ma traboccante di poesia, che rappresenta il punto d’incontro dei percorsi individuali dei componenti della band, pur essendo caratterizzato dall’inconfondibile suono Estra. Co-prodotto dalla band e da Giovanni Ferrario, l’album è uno specchio dei nostri tempi, caratterizzati da una comunicazione frenetica quanto vuota e dalla progressiva perdita di umanità che ne è conseguenza.

Il 16 luglio grandi emozioni con Rino Gaetano Band, tributo ufficiale del cantautore calabro-romano e primo progetto in Italia fondato dalla sorella Anna Gaetano nel 1999. La band ha arrangiato in modo fedele ai suoni originali del tempo molte delle opere di un personaggio ormai entrato nel mito. I musicisti sono il nipote di Rino, Alessandro Gaetano, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori, Ivan Almadori e Fabio Fraschini: un’unica grande famiglia che s’impegna per restituire un po’ del Rino che avremmo desiderato vedere per sempre su un palco. Il 17 luglio il cartellone diventa internazionale con i Take Six, gruppo statunitense di gospel/a cappella, attivo dal 1987 e originario di Huntsville in Alabama. Il gruppo ha vinto tra gli altri premi dieci Grammy (soprattutto nelle categorie gospel, jazz e R&B) e dieci GMA Dove Award. Tra i principali artisti con cui i Take Six hanno collaborato vi sono Stevie Wonder, Incognito, Whitney Houston, Don Henley, Ben Tankard, Ray Charles, Quincy Jones, Queen Latifah, Marcus Miller, Brian McKnight, Gordon Goodwin, K.d. lang, Al Jarreau, Eros Ramazzotti e Luis Miguel. Il concerto è realizzato in collaborazione con Veneto Jazz. Ingresso a pagamento su Tickeone.

Si chiude in bellezza il 18 luglio con Tony Esposito. Ideatore di strumenti unici come il Tamborder, grazie al suo personalissimo ed ineguagliabile sound, il cantautore napoletano è riuscito ad imporsi nel corso degli anni come leader assoluto della scena musicale mondiale. Indiscussa leggenda della world music italiana ed internazionale, ha festeggiato nel 2024 il 40° anniversario dell’uscita di Kalimba de luna, una delle canzoni di maggior successo degli anni ’80. Nel suoi concerti accanto ai suoi successi, ricorre un caloroso omaggio a Pino Daniele, artista con cui ha collaborato per oltre un decennio. Il concerto è realizzato in collaborazione con Azzurra Music. Si ringrazia per la disponibilità Belstay Hotel e RechTeck.

Dal 25 luglio al 31 agosto, sempre in Arena di Piazza Mercato, Marghera Estate prosegue con Cinema Sotto Le Stelle, in collaborazione con Making Movie: un intero mese di proiezioni all’aperto per rivedere o scoprire per la prima volta i titoli che hanno emozionato di più le sale durante i mesi invernali e vecchie glorie da rivedere ancora una volta.

