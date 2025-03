Al via le iscrizioni per il Suzuki Bike Day

ROMA (ITALPRESS) – Si aprono le iscrizioni alla quinta edizione del Suzuki Bike Day, l’evento dedicato alla mobilità condivisa, fluida e sostenibile con protagonista la bicicletta che si terrà sabato 14 giugno con partenza dalla leggendaria pista di F1 di Monza.

Dopo il successo delle precedenti edizioni tra Imola e Carpegna, dove hanno pedalato oltre 8.000 ciclisti, il percorso esplora ora un’altra zona iconica del ciclismo italiano: le strade della Brianza e della celebre Coppa Agostoni, con partenza e arrivo nella più esclusiva e prestigiosa delle location, l’Autodromo Nazionale di Monza, sede abituale del Gran Premio di Formula 1.

Il Suzuki Bike Day non è una gara, non è una granfondo tradizionale pur conservando gli aspetti positivi dello spirito competitivo. È una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione, nel rispetto dei valori di sostenibilità, passione e determinazione che da sempre guidano Suzuki. Ciclisti di tutti i livelli avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, pedalando sulle leggendarie strade della Brianza, percorrendo un percorso ispirato alla corsa in linea maschile “Coppa Agostoni” nata nel 1946. Il tracciato, di circa 60 km e con un dislivello di 650 metri, attraverserà il cuore della Brianza tra salite impegnative, discese sfidanti il tutto condito da paesaggi straordinari. Un tracciato impegnativo ma alla portata di tutti gli sportivi, che partirà e si concluderà all’interno dello storico circuito monzese, vivendo un’esperienza indimenticabile.

Gli iscritti potranno partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta e pedalare al proprio ritmo in compagnia di Suzuki e degli azzurri delle Nazionali Fisg (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) e FiTri (Federazione Italiana Triathlon) e degli atleti del Torino. Ambassador dell’evento sarà Davide Cassani dirigente sportivo ed ex ct della Nazionale di ciclismo. Tra gli invitati illustri Elisa Longo Borghini, campionessa del Giro d’Italia Women 2024; Filippo Baroncini, che nel 2021 si è laureato campione del mondo nella gara in linea Under-23 disputata a Lovanio; Matteo Rizzo, bronzo agli Europei di pattinaggio di figura 2019 e medaglia d’oro all’Universiade Invernale 2019; Gabriele Lanza, atleta para hockey su ghiaccio, Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, atleti di wheelchair curling.

E ancora: i campioni italiani ai mondiali di Winter Triathlon 2025 Franco Pesavento e Sandra Mairhofer, Marta Menditto, campionessa europea di triathlon cross, Michele Bonacina, campione del mondo di cross triathlon e duathlon, e Samuele Angelini, atleta triathlon e duathlon. A partire dal 20 marzo e fino all’11 giugno sarà possibile iscriversi online al Suzuki Bike Day #05 attraverso la pagina dedicata all’evento e seguire una semplice procedura guidata. In alternativa sarà possibile iscriversi direttamente in loco il giorno precedente all’evento (13 giugno) dalle 17 alle 19 oppure direttamente il giorno dell’evento (14 giugno), dalle 7 alle 8.30.

La maglia celebrativa verrà svelata nel prossimo mese di aprile in occasione della conferenza stampa di presentazione del Suzuki Bike Day #05 e sarà consegnata presso l’Autodromo Nazionale di Monza, a chi avrà sottoscritto la quota premium assieme al materiale pre gara. Come nelle edizioni precedenti, il Suzuki Bike Day conferma il suo impegno sociale. L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Dynamo Camp ETS, realtà che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie. Partecipare significa quindi non solo vivere una giornata di sport e divertimento, ma anche sostenere un progetto di grande valore sociale.

Il Suzuki Bike Day nasce con lo scopo di aumentare la consapevolezza dei benefici sociali ed ecologici derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero. Suzuki ha da sempre un profondo legame con il mondo delle due ruote. Dopo aver operato nei primi decenni di attività nel settore tessile, la Casa di Hamamatsu è entrata nel 1952 nel mondo dei trasporti lanciando proprio una bicicletta motorizzata, la Power Free. Da allora Suzuki promuove una mobilità che è espressione di libertà e divertimento, nel massimo rispetto dell’ambiente.

