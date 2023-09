CAGLIARI (ITALPRESS) – Al via l’avviso per la concessione di contributi in conto occupazione a favore delle cooperative sociali di tipo “B” iscritte all’Albo Regionale per il 2023.

“La Regione riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative sociali che operano nel nostro territorio – afferma l’assessore del Lavoro, Ada Lai – Sono imprese sociali che creano valore per tutta la comunità. Il loro obiettivo, infatti, è quello di promuovere l’inclusione sociale svolgendo attività economiche funzionali all’inserimento lavorativo dei soggetti più svantaggiati, come disabili o detenuti”.

L’Avviso, nello specifico, prevede l’erogazione dei rimborsi delle retribuzioni liquidate dal soggetto proponente a ciascun socio lavoratore, svantaggiato e non svantaggiato, che alla data di presentazione della domanda di aiuto risultino regolarmente assunti. L’arco temporale relativo al riconoscimento delle retribuzioni decorre dalla data di pubblicazione del Bando, a ritroso fino ad un massimo di diciotto mensilità. L’obbligo della vigenza del rapporto di lavoro non sussiste per i soci lavoratori stagionali.

La dotazione finanziaria, a valere su risorse regionali, è pari a 3.000.000,00 di euro. Somme residue che dovessero rendersi disponibili per effetto di nuovi stanziamenti, anche a fronte di ulteriori assegnazioni, o a causa di rinunce o revoche, potranno essere adottate al fine di soddisfare le domande non accolte.

La Domande di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 3 ottobre 2023 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 17 ottobre 2023, esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it. L’ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce l’unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’aiuto. Le cooperative sociali all’atto della presentazione della singola DAT prenoteranno la quota parte di risorse richiesta.

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate all’indirizzo mail [email protected]. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” (FAQ) sui siti www.regione.sardegna.it, www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it nella pagina relativa all’Avviso pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

