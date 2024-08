CATANZARO (ITALPRESS) – Si svolgerà domani, con inizio alle ore 21.30, nell’anfiteatro comunale di Montepaone Lido,la cerimonia del Premio Internazionale Libe@mente 2024 – XVI edizione. La manifestazione, che rappresenta ormai consolidato appuntamento culturale nella regione, continua a celebrare figure di spicco che si sono distinte nel mondo della cultura, delle arti, dell’editoria, dello spettacolo, dello sport, della politica e delle professioni in genere.

La XVI edizione del Premio, che nel corso degli anni precedenti ha registrato la partecipazione di illustri personalità, conferma il suo impegno nel riconoscere e promuovere coloro che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono a diffondere i principi di libertà, autonomia e innovazione.

Il Premio, rappresentato dalla statuetta “Volo”, ideata dall’artista Angela Fidone, è diventato un simbolo di eccellenza e dedizione nel campo della cultura e delle idee liberali.

La serata sarà condotta dalle giornaliste Rossella Galati e Daniela Rabia, volti noti del panorama giornalistico e culturale, ed offrirà anche momenti di intrattenimento con performance musicali degli artisti dell’associazione Amici dell’Opera Lirica – ADOL e del duo Anna Maria Paonessa, violino, e Stefano Scozzafava, tastiera, in linea con la tradizione del Premio di coniugare riflessione e arte.

Oltre ai premi principali, saranno conferiti riconoscimenti speciali a enti e personalità che si sono distinti per il loro contributo alla promozione culturale e sociale.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liber@mente in collaborazione con il Comune di Montepaone, la BCC Calabria Ulteriore, Confedilizia Calabria, l’agenzia di stampa Italpress, il network La C, Radio Ciak, Tecnorete di Montepaone, l’Università di Cracovia, l’associazione Amici Veri e l’Adol – Catanzaro, si preannuncia come un’occasione unica per celebrare la cultura e i valori della libertà.

