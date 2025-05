Al via la Suzuki V-Strom Off Road Academy 2025

TORINO (ITALPRESS) – La Suzuki V-Strom Off Road Academy torna con l’ottava edizione, offrendo un’opportunità unica agli appassionati: mettersi alla prova e testare le proprie doti off-road. Un progetto pensato per chi desidera affinare le tecniche di guida in fuoristrada o apprendere le basi, il tutto sotto la guida esperta di istruttori qualificati. Un corso della durata di un giorno, già scelto da oltre 350 motociclisti nelle precedenti edizioni: per il 2025 sono previsti sei appuntamenti, da giugno a settembre, nella suggestiva location del Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia. Questa località dista circa 70 km da Milano, 130 km da Genova e 170 km da Torino, Verona e Bologna.

Il corso è tenuto da istruttori qualificati coordinati dal Coach Andrea Beconi, ex pilota professionista di enduro e Campione Europeo in sella alla Suzuki RM-Z450E. I partecipanti avranno a disposizione le Suzuki V-Strom 800DE e V-Strom 1050DE equipaggiate con pneumatici Dunlop Trailmax Raid, adatti al fuoristrada non specialistico e perfetti per esaltare la versatilità delle Adventure Tourer di Suzuki e per apprendere le tecniche di guida con coperture tassellate.

Lo scopo della Suzuki Off Road Academy è insegnare le tecniche di guida in fuoristrada a chi si avvicina all’emozionante mondo della guida in off road e che magari desidera partecipare ai sempre più diffusi eventi adventouring o semplicemente avventurarsi per le strade sterrate in piena sicurezza.

Un corso rivolto sia ai principianti, che troveranno istruttori capaci di instradarli verso la guida delle Adventure Tourer bicilindriche, sia a chi ha già esperienza e vuole affinare le proprie capacità di guida. Nella giornata di “lezione” i partecipanti passeranno attraverso un briefing sulle moto e sulle tecniche di guida, con una parte teorica e un focus anche sulla corretta posizione da assumere in sella, quindi si darà inizio alla parte pratica: la mattina sarà dedicata al campo prove, dove verranno svolti esercizi mirati ad aumentare la consapevolezza di guida su terreni scivolosi o sconnessi, con l’obiettivo di acquisire sicurezza nel percorrere sentieri, strade sterrate, mulattiere o pietraie. Per adattarsi alle capacità di ciascun partecipante, gli esercizi saranno di diversi livelli di difficoltà per constatare la facilità di guida in ogni condizione, la versatilità e le caratteristiche uniche delle V-Strom 800DE e 1050DE, le Adventure Tourer dotate di cerchio anteriore da 21 pollici.

Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio, i partecipanti metteranno in pratica tutte le tecniche apprese nella mattinata, affrontando un percorso off road sotto la supervisione degli istruttori Suzuki, sempre pronti a offrire consigli durante gli stop didattici. Sincerità di comportamento, piacere di guida in ogni condizione, prestazioni ciclistiche al top e performance straordinarie: sono le caratteristiche delle due moto scelte per la ottava edizione della V-Strom Off Road Academy, la V-Strom 800DE e la V-Strom 1050DE. Prenotare un corso e iscriversi alla V-STROM Off Road Academy è facilissimo: basta collegarsi al sito dedicato, selezionare data e modello preferito tra i due a disposizione e attendere la ricevuta della e-mail di conferma. Infine si verrà contattati dallo staff della V-Strom Off Road Academy per definire i dettagli e le modalità di pagamento.

Il calendario prevede 6 giornate in tre fine settimana: 21-22 giugno, 5-6 luglio, 13-14 settembre. I posti disponibili per ogni giornata sono 8, al fine di garantire un’assistenza attenta e personalizzata da parte degli istruttori. I requisiti necessari per la partecipazione sono: la patente di guida, il certificato medico rilasciato dal medico di base ed essere in buona salute l’abbigliamento tecnico adeguato: casco, guanti, giacca e pantaloni con protezioni, paraschiena e stivali, preferibilmente con suola artigliata. Il costo della V-Strom Off Road Academy è di 380 euro (IVA inclusa) e comprende: Istruttori qualificati; Sessione teorica; Sessione pratica; Pranzo.

– foto: ufficio stampa Suzuki Italia –

