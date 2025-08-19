ROMA (ITALPRESS) – Sopralluogo del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella sede succursale del Liceo Gullace, in via Deportati del Quadraro, dove prendono il via i lavori di riqualificazione. “Come ricorderete, questo liceo ha vissuto una vicenda complessa: due gravi incendi hanno danneggiato il piano terra e il primo piano dell’edificio. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza degli ambienti, lo sgombero dei materiali e dei macchinari, la bonifica, il ripristino strutturale, il rifacimento degli impianti elettrici e antincendio e la sostituzione degli infissi. Grazie a uno stanziamento di 1,9 milioni di euro da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, in tempi molto rapidi sono state completate tutte le procedure necessarie per avviare il cantiere. Faremo di tutto per consentire agli studenti di tornare in aula il prima possibile”. Scrive il primo cittadino della Capitale sul suo profilo Instagram.

