Al via la nuova Serie A, Zoff “Lotta scudetto tra 4-5 squadre”

ROMA (ITALPRESS) – La Serie A che sta per cominciare “si presenta interessante al vertice, ci sono diverse squadre che sembrano decise a giocarsi molto. Chi vincerà lo scudetto? C’è in corsa un terzetto, che può diventare quartetto ma anche quintetto: questo è il bello del campionato che sta per partire”. Parola di Dino Zoff che, in un’intervista rilasciata all’agenzia Italpress, ha delineato un quadro del campionato che prenderà il via questo weekend. Subito in campo i campioni in carica del Napoli, che iniziano in casa contro il Sassuolo, ma con un Lukaku in meno a causa dell’infortunio: “È una perdita che può essere importante, ma la struttura della rosa è buona e possono comunque fare bene. Il ritorno in Europa? Per una squadra di vertice, giocare in Champions è un valore aggiunto. Le grandi squadre sono sempre in coppa e sono sempre al vertice in campo internazionale”, sottolinea l’ex portiere, leggenda della Juventus e della Nazionale campione del mondo nel 1982.

Come prima contendente c’è l‘Inter, che però vive qualche incertezza sul mercato e parte da una rosa che non ha visto un ricambio generazionale dopo il Triplete solo sognato nella scorsa stagione: “Al di là dell’età, è una squadra di vertice e certamente possono integrare qualche giovane. Poi, magari, qualcosa arriverà”. In lizza in questo quartetto di pretendenti al titolo ci sono anche Juventus e Milan: “Sono squadre che si presentano rinnovate in tutti gli aspetti. Sono buone squadre, con un buon Dna, dovrebbero inserirsi per il campionato”. A proposito di Vecchia Signora, Vlahovic “è un capitale, è un attaccante che fa il suo. Non so quale sia la strada per risolvere la situazione, ma va risolta”. E poi è folto il gruppo di squadre che possono fare bene e, chissà, inserirsi per le posizioni di vertici, come le romane (“hanno tutte le qualità, se fanno un buon campionato si possono inserire. Sulla carta arrivano un po’ dopo le altre quattro big, ma è tutto da giocare. Sembra banale ma è così”, spiega).

Qualche incognita in più riguarda l’Atalanta (“non so come si presenterà, è da vedere”), mentre c’è grande curiosità attorno al Como: “Lo scorso anno è stata una delle migliori squadre in assoluto del nostro campionato. Mi è sempre piaciuto guardare il Como, poi certamente le potenzialità di altre squadre erano un po’ diverse. Ma è una società ricca e se hanno comprato bene possono fare un grande campionato”, conclude Zoff.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).