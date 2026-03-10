Al via la missione a Washington del sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego

ROMA (ITALPRESS) – È iniziata la missione a Washington del sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, assistito dall’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America, S.E. Marco Peronaci. Il programma odierno prevede una serie di incontri nel corso dei quali il sottosegretario Perego avrà l’occasione di confrontarsi con autorevoli personalità del mondo istituzionale e strategico statunitense sui principali temi di interesse comune in materia di difesa e sicurezza.

Tra queste, Mary Beth Long, prima donna ad aver ricoperto l’incarico di Assistant Secretary of Defense per gli Affari Internazionali di Sicurezza; Jason Israel, Senior Fellow per la Defense Technology Initiative presso il Center for European Policy Analysis (CEPA).

La giornata si concluderà con un evento ospitato dall’Ambasciatore Peronaci presso la propria Residenza, Villa Firenze, alla presenza di rappresentanti di alto livello delle istituzioni e di realtà industriali americane e italiane di settore attive negli Stati Uniti. L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione per ribadire il valore delle storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti.

La missione proseguirà nella giornata di domani con la partecipazione del sottosegretario Perego a incontri con qualificati interlocutori dell’Atlantic Council e del Business Council For International Understanding

