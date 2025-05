PADOVA (ITALPRESS) – Un minuto di sirena – la stessa realizzata in ghisa dalle Officine Emanuele Profumo di Genova che dal portale della Fiera annunciava le incursioni aeree su Padova – ha aperto come tradizione del primo dopoguerra (ripristinata nel 2004) la prima giornata della Fiera Campionaria di Padova, giunta alla 104^ edizione e che durerà fino al 18 maggio con ingresso gratuito e orario continuato 10-23 sabato e domenica e 16-23 nei feriali.

Nel saluto delle autorità Nicola Rossi presidente di Padova Hall ha parlato di “Una Fiera che sta cambiando pelle, orientata al futuro con la presenza delle 8 Università del Nordest nel Compact Center, la prossima apertura di Ingegneria per 3.000 studenti e la Court Food, più il Centro Congressi che nel 2024 ha totalizzato quasi 100.000 presenze. Qui sorgeranno un hotel e un Data Center e dentro questo contesto vitale si inserisce la Campionaria con 300 aziende italiane e straniere in 5 padiglioni che contiamo saranno visitati da 150.000 persone”.

Antonio Santocono presidente Camera di Commercio di Padova, ha dato atto alla gestione di Rossi di aver lavorato bene in tre anni: “Riducendo moltissimo i costi, valorizzando le infrastrutture e il bilancio che porta cassa e consente investimenti. Spesso all’esterno passa un’errata narrazione: le perdite sono previste dal piano industriale fino al 2026 quando ci sarà il pareggio, quindi siamo perfettamente in linea con quanto programmato”.

Andrea Micalizzi vice sindaco di Padova ha citato la trasformazione che comprende l’intero quadrante est cittadino in cui è inserita la Fiera e dove sorgerà la nuova sede della Questura. Per la Provincia di Padova la consigliera Eleonora Mosco ha indicato la Campionaria come importante simbolo capace di tenere assieme le radici e il futuro di Padova: “Un’agorà dove associazioni e piccole e medie imprese si incontrano con la gente ribadendo il valore della filiera corta in questo mondo globalizzato“. Infine Andrea Ostellari sottosegretario alla Giustizia, ha parlato di Campionaria come “teatro del popolo” o fondamentale “enciclopedia dei mestieri” che crea relazioni. E a proposito del suo dicastero ha ricordato che la prima presenza in Campionaria della Polizia Penitenziaria consente di far conoscere il mondo poco noto degli agenti di custodia, “Fondamentali per la nostra sicurezza e per l’accompagnamento verso la rieducazione”.

A livello espositivo, per la curiosità dei più giovani, accanto alle 150 auto customizzate dell’evento Offset On the Road presenti il 10 e 11 maggio nel padiglione 5B e nelle aree esterne, ci sarà domenica 11 maggio anche il Robot Transformers che si richiama all’omonimo film americano. Alto 2 metri e 20 e “abitato” da un ragazzo, il Robot si farà fotografare accanto a due modelli di Chevrolet Camaro come quelle del film. All’evento motoristico partecipano centinaia di cultori ed esperti di carrozzerie in arrivo da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Marche.

L’iniziativa “Offset On the Road” si svolge con molte curiosità per il pubblico in collaborazione con Padova Hall, organizzata dall’associazione sportiva Offset di Torri di Quartesolo (VI). Tra i pezzi forti presentati da decine di club del centro-nord Italia, si vedranno auto con sospensioni ad aria comandabili dal cellulare (per modificare l’altezza, l’estetica e le modalità di guida); automobili rivestite con wrapping (pellicole adesive che ricoprono il veicolo) dai colori mai visti prima. Interverranno anche gli influencer bolognesi di Carmagheddon con la Panda più corta e la Panda più bassa del mondo – vincitrice del titolo Guinness World Records – che intratterranno i visitatori con i loro spettacoli. Attorno alle auto si aggireranno anche altri influencer del settore come Arab GB di Thiene; e si terranno iniziative di contorno come balli e sfilate con il gruppo vicentino Thunder Fam e la Pole Dance portata dalla scuola Scorpio Academy di Vigonza. Alla Campionaria partecipano 300 aziende espositrici di tutta Italia oltre che straniere, presenti per 9 giorni con ingresso gratuito per il pubblico in orario continuato 10-23 sabato e domenica e 16-23 nei feriali. Sono 7 le aree tematiche: Shopping, Food, Vinaria, On the Road, Idee da abitare, In Famiglia, Eventi Live. Shopping e Food al padiglione 7 con abbigliamento e accessori moda, cosmetica, prodotti italiani e internazionali, più proposte alimentari e specialità enogastronomiche regionali e articoli casalinghi.

A questo il 10 e 11 maggio e poi dal 16 al 18 maggio si unirà in galleria 78 l’evento Vinaria, con degustazioni e vendite dirette di vini pregiati da parte di 28 case vinicole e cantine di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel padiglione 8 On the Road si rivolge invece alle novità automobilistiche dell’anno portate da concessionari, con proposte che riguardano anche le e-bike e l’usato sicuro. Nello stesso padiglione anche la cultura con le proposte librarie e con 13 associazioni imprenditoriali e culturali riunite da Venicepromex, mentre la mostra fotografica Donne fuori dall’ombra organizzata al padiglione 5 dal Club per l’UNESCO di Padova in collaborazione col Comune di Padova, presenta alcune inventrici poco conosciute. Lì accanto, Idee da abitare, arredamenti da interno e da esterno, complementi d’arredo, cucine, camere, ma anche prodotti e servizi per edilizia, soluzioni green per chi vuole costruire o ristrutturare casa, sistemi di videosorveglianza, impianti domestici di depurazione – riscaldamento e rinfrescamento. Nel padiglione 4 In Famiglia intervengono diversi organismi istituzionali che garantiscono la sicurezza e la salute pubblica, con partecipazione delle forze dell’ordine, di Vigili del fuoco ed Esercito anche con un simulatore di elicottero militare che il pubblico potrà provare.

(ITALPRESS).