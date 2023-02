MILANO (ITALPRESS) – Valorizzare gli artisti e allo stesso tempo promuovere un territorio attraverso i palcoscenici della musica internazionale. Con questi obiettivi è stata presentata oggi a Milano la seconda edizione de “Una voce per San Marino”. Una manifestazione per selezionare gli artisti che rappresenteranno la repubblica del Titano all ‘Eurovision Contest di Liverpool in programma dal 9 al 13 maggio.

“La nostra aspettativa è che il concorso diventi un punto di riferimento, un appuntamento a cadenza annuale riconoscibile e che permetta di far emergere gli artisti tramite il concorso e l’Eurovision e dall’altra parte portare una visibilità sulla Repubblica di San Marino”, ha commentato il capo delegazione di San Marino all’Eurovision Alessandro Capicchioni.

Ci sono tutte le condizioni per un’altra edizione di successo: con la precedente si erano avuti 500 iscritti nonostante il Covid, un teatro da circa 900 posti sold out e un valore economico sui social e media stimato attorno ai 3,7 milioni di euro. La scorsa edizione è stata un successo anche per la presenza di un artista affermato nonché vincitore del festival, Achille Lauro.

“Una voce per San Marino 2023” si terrà presso il Teatro Nuovo a Dogana il 25 febbraio prossimo in collaborazione con Media Evolution Srl e San Marino RTV: sono oltre 100 semifinalisti selezionati provenienti da Italia, Australia, Finlandia, Spagna, Germania, Spagna, Romania, Regno Unito, Islanda, Svizzera, Lettonia, Malta, Stati Uniti, Croazia e Albania. La finale sarà condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, mentre il presidente di giuria sarà Al Bano.

“È una manifestazione che ha attirato moltissimi artisti da tutto il mondo. Ci sono 37 paesi partecipanti, abbiamo avuto 1.100 iscrizioni, 400 artisti che sono venuti fisicamente nella Repubblica di San Marino. Adesso avremo 22 artisti che se la giocheranno in una finale per partecipare all’Eurovision a Liverpool per la Repubblica di San Marino – ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati – Io penso che sia l’unico contest strutturato in questa maniera. Dal mio punto di vista abbiamo già vinto perché è un evento che funziona, attira moltissimi artisti e dà una possibilità a tutti. San Marino dà quindi una possibilità forse unica al mondo della musica”.

