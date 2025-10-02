Al via la campagna tv sullo sport in Costituzione

ROMA (ITALPRESS) - Il valore dello sport e i suoi significati più profondi, le gesta eroiche delle campionesse e dei campioni azzurri con la voce narrante di una leggenda assoluta come Pietro Mennea. Sono questi gli elementi più significativi del video “Lo Sport in Costituzione”, realizzato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con la collaborazione di Sport e Salute e il Dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a due anni dall’approvazione della norma costituzionale da parte del Parlamento. Una nuova campagna tv/media che, attraverso diversi filmati nei mesi a venire, diffonderà il significato più profondo del valore dello sport, anche per promuoverne la pratica. glb/gtr (Fonte video: Ministero dello Sport)