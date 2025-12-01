Al via la 18esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Al via il Festival del cinema italiano a Madrid. Fino al 7 dicembre la capitale spagnola sarà inondata di proiezioni, incontri, celebrazioni e tanto altro appartenente al cinema italiano. Ogni proiezione sarà arricchita dalla presenza di un talento – regista, attore o autore – che ne racconterà la genesi e il percorso creativo. “Il Festival, giunto alla sua maggiore età, assume dunque questa missione: non soltanto luogo di proiezione, ma spazio di riflessione; non soltanto calendario di appuntamenti, ma piattaforma di dialogo culturale; non soltanto vetrina del nostro cinema, ma voce che porta l’Italia nel cuore di Madrid, e da Madrid la fa risuonare in Europa e nel mondo“, sottolinea Giulio Base, direttore artistico della manifestazione. “La diciottesima edizione sarà un successo di qualità artistica e partecipazione del pubblico. Prosegue il nostro impegno verso una diplomazia della crescita con l’invito a produzioni e Film Commission italiane che rafforzerà la possibilità di accordi con i partner spagnoli, offrendo maggiori opportunità per il mercato cinematografico italiano”, commenta il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Celebrare per la diciottesima volta il Festival del Cinema italiano di Madrid significa tagliare il traguardo di una maturità non solo anagrafica. È l’Italia che continua a raccontarsi attraverso il genio, il talento e l’arte di emozionare attraverso i film. Non c’è modo migliore di rappresentare il nostro Paese e questa rassegna così matura ma sempre giovane con il suo entusiasmo lo fa al meglio”, dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. “Abbiamo sentito l’esigenza di dare ancora più rilievo al cinema italiano cercando di realizzare un festival maggiormente articolato, offrendo maggior respiro alle nostre produzioni, mettendo in evidenza i tratti distintivi del nostro cinema”, sottolinea Elena Fontanella, direttrice di Chiara Fama dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Una delle principali novità di questa edizione è la partecipazione del Piemonte in qualità di Regione ospite.

“Siamo onorati di essere Regione ospite del Festival del Cinema Italiano di Madrid 2025, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura. La nostra partecipazione si inserisce in un rapporto sempre più stretto tra il Piemonte e la Spagna”, sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Marina Chiarelli, assessore alla Cultura e Paolo Bongioanni assessore al Turismo. Un’altra novità è data dall’invito rivolto alle produzioni e alle Film Commission italiane a partecipare al festival: grazie alla collaborazione con il Comune di Madrid, la centralissima Casa de la Panadería sarà il luogo nel quale si terranno incontri fra le Film Commission italiane e spagnole. Tutte le proiezioni, a ingresso gratuito e in versione originale con sottotitoli in spagnolo, si terranno in diversi luoghi della capitale, mentre l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid ospiterà la sezione retrospettiva.

