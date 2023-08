ROMA (ITALPRESS) – In Sardegna sbarca la cultura con un tour di Massimiliano Finazzer Flory tra teatro, musica e cinema da Porto Rotondo a San Teodoro. Grazie alla Fondazione PortoRotondo, si comincia con un omaggio alle stelle in occasione della notte di San Lorenzo. Dalle stelle cadenti a quelle invece di Dante un viaggio che accompagna fino a Leonardo da Vinci tra arte e scienza alla verità della cultura. Contesto, contenuti e creatività, sono in linea con una parola che è e deve restare poetica: la cultura non salverà il mondo ma l’ha già salvato” così Massimiliano Finazzer Flory introduce il tour in Sardegna.

Questi gli appuntamenti. A Porto Rotondo nella Chiesa di San Lorenzo ideata da Andrea Cascella e Mario Ceroli, giovedì 10 agosto ore 20.30 “In verità vi dico”, un viaggio tra teatro e musica guidato da Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale dal vivo con Giovanni Pasini, Prima viola della Qatar Philharmonic Orchestra.

Giovedì 17 agosto alle ore 19.00 alle Due Lune Puntaldia Resort & Golf “Questo matrimonio s’ha da fare?” letture teatrali da I Promessi Sposi in occasione del 150° anniversario dalla scomparsa di Alessandro Manzoni. Venerdì 18 agosto alle ore 20.30 – Yacht Club Porto Rotondo”onda su onda, un viaggio tra le pagine del mare”. Reading teatrale con accompagnato musicale dal vivo con il pianista e compositore Andrea Granitzio, Royal Birmingham Conservatoire. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

foto: Fondazione Porto Rotondo

(ITALPRESS).