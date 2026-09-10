La Festa nazionale dell’Avanti! premia il pluralismo dell’informazione

ROMA (ITALPRESS) – Torna, per il secondo anno, l’iniziativa di ‘Avanti!’ e ‘Avanti! della domenica’ dedicata al giornalismo e al valore dell’informazione. I riconoscimenti della seconda edizione saranno annunciati in occasione della Festa nazionale dell’Avanti!, “La Sinistra è Avanti”, in programma dall’11 al 13 settembre a Campobasso, e saranno successivamente consegnati ai premiati.

La giuria, composta da Gaetano Amatruda, Livio Valvano e Giada Fazzalari, insieme al direttore politico Enzo Maraio e sentiti i collaboratori di Avanti! e Avanti! della domenica, ha individuato personalità del mondo dell’informazione che, con percorsi e sensibilità differenti, hanno contribuito alla qualità del dibattito pubblico e hanno saputo prestare attenzione anche alle esperienze e alle culture politiche presenti nel Paese.

I riconoscimenti della seconda edizione vanno a Rita Lofano, direttrice dell’AGI, “per il lavoro e l’impegno professionale alla guida dell’agenzia e per le novità che ha saputo indtrodurre”; Gaspare Borsellino, direttore di Italpress, “per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nel tempo verso la comunità socialista italiana”; Andrea Pucci, direttore di Tgcom24 Mediaset-NewsMediaset, “per la sensibilità e l’attenzione riservate alle iniziative e alle battaglie della comunità socialista e per dare concreta attenzione al pluralismo della informazione”; Matteo Pucciarelli, “per aver seguito negli anni le vicende socialiste e per essere stato tra i primi a raccontare il progetto di Avanti Psi dopo l’ultimo Congresso nazionale di Napoli”.

Un riconoscimento speciale sarà attribuito al Corriere della Sera in occasione dei suoi 150 anni, “come omaggio a una storia che attraversa un secolo e mezzo di vita italiana. Un anniversario che rappresenta anche l’occasione per sottolineare il ruolo del giornalismo professionale nella formazione dell’opinione pubblica e nella vita democratica del Paese”.

“Per il secondo anno abbiamo scelto di dedicare uno spazio al mondo dell’informazione – afferma Gaetano Amatruda -. Lo facciamo senza classifiche e senza retorica, semplicemente per riconoscere il lavoro di chi racconta ogni giorno la politica e la società italiana. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere un riconoscimento speciale al Corriere della Sera per i suoi 150 anni: un pezzo importante della storia del giornalismo e del nostro Paese, un omaggio a tutta la redazione al direttore Fontana”.

I nomi dei premiati saranno dunque ufficialmente comunicati durante la Festa nazionale di Campobasso. I riconoscimenti saranno poi consegnati direttamente ai destinatari.

– foto Premio Avanti! 2026 –

(ITALPRESS).