VENEZIA (ITALPRESS) – Le batterie al litio costituiscono un elemendo di sempre maggior importanza per lo sviluppo di alcuni settori industriali, ma l’Italia deve importarle. Quali e quanti sarebbero i settori che possono trarre beneficio dalla nascita, nel nostro Paese, di una filiera italiana di produzione di batterie? E’ uno dei quesiti a cui intende dare una risposta il forum “Alkeemia Battery Forum 2023”, che l’omonima azienda, operante con stabilimenti a Porto Marghera e a Francoforte, ha promosso, sino a domani, a Murano. L’iniziativa ha infatti l’obiettivo di fornire uno spazio di confronto, di proposta e di ascolto sul settore, che possa essere una panoramica sulle batterie al litio da più punti di vista, al fine di acquisire una visione tecnica, programmatica e funzionale sullo sviluppo di questo comparto produttivo. A portare oggi, in apertura dei lavori, il saluto della città, è stato l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Simone Venturini.

“Il futuro economico dell’Italia e dell’Europa – ha rilevato nel suo intevento Venturini – è legato alla sua capacità di poter disporre di produzioni industriali ad alto valore aggiunto. Alkeema è in questo senso uno dei primi esempi di insediamento di questo tipo di produzioni in filiere strategiche, come è quella di Porto Marghera, che dispone di aree pregiate, direi uniche, in Europa. Grazie a questo gruppo, quindi, che ci dà anche modo di ricordare al resto del continente che Marghera, e Venezia, ci sono, che qui ci sono le basi, e le condizioni, per creare il sistema industriale del futuro, a cominciare, appunto, dal settore delle batterie”. Le batterie al litio, è stato spiegato nel corso dell’incontro, sono ormai di vitale importanza per lo sviluppo di ambiti industriali come l’automotive e le giga factories, ma trovano una sempre maggior applicazione anche in altri settori. Creare quindi in Italia una produzione in grado di realizzare questi dispositivi di accumulo elettrochimico, rendendoci per il loro approvvigionamento non più dipendenti dall’estero, potrebbe rivelarsi una risorsa importante di sviluppo per il nostro Paese.

Alkeemia è uno dei maggiori produttori di acido fluoridrico e fluoroderivati in Europa: rifornisce le principali industrie operanti nel settore dei fluoropolimeri, dei refrigeranti, della farmaceutica, dell’agrochimica, dei fertilizzanti, dell’elettronica e della metallurgia, con il totale del proprio output distribuito tra mercato nazionale italiano e mercato europeo.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).