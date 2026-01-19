Al via il 29 maggio a Dogliani la 15^edizione del Festival della Tv

ROMA (ITALPRESS) – Ci sono luoghi in cui il dialogo non è una formula e le parole non vengono semplificate o rese innocue, ma lasciate vivere nella loro complessità. Da quindici anni, uno di questi luoghi è Dogliani (Cn). Dal 29 al 31 maggio 2026, il borgo delle Langhe accoglierà la quindicesima edizione del Festival della TV, un traguardo importante che segna non solo il passare del tempo, ma la solidità di una visione che ha portato una manifestazione di rilievo nazionale in una località di 4500 abitanti, condividendo con il territorio visioni e passione. Il tema scelto per questa edizione, “Dialoghi Coraggiosi”, è insieme una dichiarazione d’identità e una promessa al pubblico.

Il dialogo, al Festival della TV, è sempre stato coraggioso: vero e dal vivo. Coraggioso nella ricerca della verità, nella narrazione giornalistica, nelle storie, nelle emozioni, nel mettersi a nudo dei protagonisti che hanno accettato di raccontarsi oltre il personaggio. Un dialogo che, negli anni, ha attraversato momenti complessi – dalla pandemia alle grandi trasformazioni dei media – senza mai rinunciare alla profondità, al contraddittorio, agli imprevisti della “diretta”. “Dialoghi Coraggiosi” è il filo che lega quindici anni di incontri capaci di dare spazio a voci tra loro differenti. I dialoghi nel Festival hanno sempre cercato il confronto delle idee e il confronto tra le generazioni, il racconto delle storie, anche non convenzionali, il dibattito su temi alti e delicati senza mai rinunciare alla leggerezza dell’intrattenimento e al piacere di una risata.

“Raggiungere la quindicesima edizione significa guardarsi indietro con orgoglio, ma soprattutto avanti con grande senso di responsabilità”, dichiarano gli organizzatori del Festival. “In un tempo che tende a semplificare tutto, scegliere Dialoghi Coraggiosi vuol dire continuare a credere nel valore della parola detta, ascoltata e condivisa. Vuol dire difendere spazi pubblici di confronto reale, dove la complessità non viene ridotta, ma attraversata. Questo coraggio delle idee che si confrontano, senza radicalizzarsi e diventare solo voci che si sovrappongono, crediamo sia davvero attuale e necessario nel tempo che viviamo”.

Il Festival della TV è organizzato da Idee al lavoro, in collaborazione con Dogliani Eventi, con la direzione artistica di Federica Mariani, la direzione organizzativa di Simona Arpellino e la direzione tecnica di Mauro Tunis. “Il Festival” proseguono “non ha mai perso la sua natura originaria: essere cioè un luogo aperto, accessibile, gratuito e di condivisione”. Anche nel 2026, Dogliani tornerà a trasformarsi in un laboratorio culturale, le piazze e gli spazi del centro storico ospiteranno incontri, interviste, performance e dialoghi dal vivo, il tutto naturalmente accompagnato dal cibo e dal vino del territorio. Tre giorni in cui la televisione e i media saranno raccontati non solo come industria o intrattenimento, ma come strumenti culturali e sociali, che hanno la capacità e la responsabilità di poter incidere sul modo in cui comprendiamo il presente e costruiamo il futuro.

