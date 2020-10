Se è vero che Palermo è tra le città ancora agli ultimi posti nel rinnovo del parco auto e nella scala delle città italiane più inquinate, è altrettanto vero che nel capoluogo siciliano è in corso una voglia di cambiamento e di novità che guarda sempre più al trasporto leggero, alla diminuzione dell’inquinamento e al cambiamento delle coscienze, collettive e individuali. Lo avevano già capito alcuni anni fa gli ideatori di No Smog Mobility, i direttori dell’Agenzia di Stampa Italpress,Gaspare Borsellino e di Sicilia Motori, Dario Pennica, che da un decennio organizzano l’unica rassegna del meridione d’Italia sulla mobilità sostenibile. La manifestazione, nonostante le normative anti contagio, comincerà giovedì 15 ottobre nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria all’Università di Palermo. Dopo i saluti istituzionali, alle 9,30 si partirà con il talk show “L’ECONOMIA DELLA MOBILITA” SOSTENIBILE” a cui parteciperanno Pierfrancesco Caliari, Direttore generale Confindustria Ancma, Roberto Di Stefano, Responsabile e – Mobility FCA regione EMEA e Gianfranco Pizzuto, EV specialist.

A seguire, una sessione interamente dedicata al Mondo dell’Ingegneria, con uno spazio dedicato alle esperienze dirette di due ex allievi dell’Ateneo palermitano, oggi inseriti nel campo dell’automotive. Parteciperanno il professore Giovanni Perrone, Direttore del dipartimento di Ingegneria, il professore Mariano Ippolito, Delegato alla Didattica, il professore Alberto Milazzo, Delegato alla Ricerca, il professore Manfredi Bruccoleri, Delegato alla Terza Missione, l’ingegnere Nicola Scimeca, Managing director Ycon – Reggio Emilia e Giuseppe Raimondi, Responsabile dinamica veicolo Maserati MC20.

La sessione didattica si concluderà poi con il forum “LO STATO DELL’ARTE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE. IDEE E SOLUZIONI” che vedrà gli interventi di Marco Alù, Direttore comunicazione Ford Italia, Luisa Di Vita, Direttore comunicazione Nissan Italia, Carlo Mannu, Business development&air quality Bosch, Gaetano thorel, CEO Groupe PSA Italia ed Edoardo Torinese, EV strategy manager Hynday Motor Italia. I lavori saranno tutti introdotti e moderati dalla giornalista del Tg2 Maria Leitner.

La rassegna come ogni anno, proclamerà inoltre i vincitori dei “Green Prix 2020”, i riconoscimenti per le “idee e soluzioni a favore della mobilità ecosostenibile”. La giuria, presieduta dal direttore editoriale dell’Agenzia di stampa Italpress, Italo Cucci, premierà le aziende che si sono distinte per le soluzioni più “green”. Anche quest’anno i vincitori riceveranno in premio dieci alberi ciascuno che andranno a infoltire il “Bosco di No SMog Mobility”, una area verde in espansione all’interno della cittadella universitaria di Viale delle Scienze, a Palermo. La manifestazione è accreditata con gli Ordini Professionali degli Architetti e dei Giornalisti ed è riconosciuta come evento per la formazione continua. Per seguire la manifestazione e mantenere il distanziamento sociale rispettando le normative anti contagio, sarà possibile registrarsi online al link http://www.nosmogmobility.it e attenersi alle indicazioni. Inoltre per tutti coloro che non potranno seguire in presenza, dopo la registrazione, i lavori saranno disponibili on demand sul canale youtube No SmogMobility 2020.

Novità della decima edizione palermitana saranno gli appuntamenti “fuori rassegna”: giovedì pomeriggio, in streaming, la divisione e-Mobility di FCA dedicherà solo agli studenti dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Ingegneria un’intera sessione sulle scelte dell’azienda in materia di sostenibilità. Parteciperanno Gabriele Catacchio, program manager e- mobility FCA, Franco Anzioso, Electrified Vehicles – Product Planning FCA e Vittorio Ravello, FCA e – Mobility EMEA Technical Matter Expert. Il secondo evento “L’Impegno di Volvo per la mobilità sostenibile” si terrà in seguito, in accordo con il Dipartimento e la casa automobilistica. No Smog mobility è organizzato da Sicilia Motori e dall’Agenzia di Stampa Italpress, con il supporto di Unicredit e Michelin e avrà come media partner Mediasport Group e Lulop.com.

(ITALPRESS).