Renault prosegue nella sua offensiva nell'elettrificazione e apre gli ordini di Rafale E-Tech Full Hybrid, il SUV coupè fiore all'occhiello della Marca. Rafale E-Tech Full Hybrid, che misura 4,71 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza, è stato sviluppato sulla piattaforma CMF-CD. Con un design dalle proporzioni dinamiche e la forte personalità, offre un ottimo piacere di guida. Piacere condiviso con tutti i passeggeri che, a bordo, possono contare su tanto spazio ed equipaggiamenti innovativi. L'abitabilità della seconda fila è generosa, con uno spazio per le ginocchia di 302 mm. Lo spazio per la testa dei passeggeri dei sedili posteriori, pari a 880 mm, viene mantenuto, nonostante il profilo da coupè. Anche il bagagliaio non scherza con un volume di 627 litri. Il tetto panoramico Solarbay, particolarmente innovativo e progettato ricorrendo alla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal), diventa opaco o trasparente su richiesta. Di facile utilizzo, si può gestire con comando vocale tramite Google Assistant o l'apposito pulsante.

Dotato di motore ibrido potente ed efficiente da 200 cv, associato ad una trasmissione automatica multimode, Renault Rafale si pone ai massimi livelli del segmento in termini di autonomia (fino a 1.100 km) ed emissioni di CO2 (4,7 litri/100 km e 105 grammi di CO2/km, con riserva di omologazione finale).

La precisione del telaio offre sensazioni di guida incomparabili, ulteriormente accentuate dal sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, 4Control Advanced. Disponibili di serie nell’allestimento Esprit Alpine, le ruote posteriori sterzanti offrono un significativo miglioramento a livello di manovrabilità per aggirarsi nelle strade urbane e prendere le curve ad alta velocità. Il sistema multimediale OpenR Link abbatte le frontiere tra funzioni digitali fuori e dentro l’abitacolo, potendo contare su Google integrato ed oltre 50 applicazioni disponibili.

Entro la fine dell’anno, Renault proporrà una versione ad alte prestazioni E-Tech 4×4 da 300 cv per un piacere di guida sempre maggiore. Questa versione sarà dotata di motore elettrico supplementare sul retrotreno e beneficerà di settaggi specifici del telaio. Dotato di un ricco equipaggiamento di serie, Rafale E-Tech Full Hybrid propone il motore E-Tech Full Hybrid da 200 cv e due livelli di allestimento: Techno, offerta a 43.700 euro ed Esprit Alpine, che costa 48.200 euro.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).