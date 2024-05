COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford Pro presenta l’E-Transit Custom in Europa, offrendo alle piccole e medie imprese (PMI) l’opportunità di elettrificare i loro furgoni da una tonnellata, fondamentali per il loro business, e di raggiungere livelli di produttività senza precedenti. E-Transit Custom viene lanciato in un momento significativo per l’adozione dei veicoli elettrici (EV) da parte delle piccole imprese. Uno studio del Centre for Economics and Business Research di prossima pubblicazione rileva che la quota di veicoli commerciali elettrici immatricolati nei principali mercati è aumentata di oltre cinque volte dal 2018 al 2023. Lo studio evidenzia anche un numero crescente di zone a basse emissioni, che ora sono più di 350 e coprono oltre 80 milioni di persone. Sviluppato da zero con soluzioni innovative ispirate dai feedback dei clienti, l’E-Transit Custom unisce la tecnologia avanzata dei veicoli elettrici alla piattaforma digitale di software e servizi di Ford Pro. Questa combinazione aiuta le aziende a ridurre i costi di di gestione, a lavorare in modo più efficiente e semplificare la transizione verso i veicoli elettrici.

L’E-Transit Custom, la versione elettrica del veicolo da una tonnellata più venduto in Europa, offre nuove funzionalità, progettate per le esigenze delle PMI il cui business è strettamente legato all’utilizzo di furgoni. Tra queste novità spiccano la connettività 5G di serie e soluzioni intelligenti come l’esclusivo volante reclinabile che diventa comodo piano di appoggio, a veicolo fermo. L’efficiente propulsore elettrico garantisce un’autonomia di guida fino a 337 km e intervalli di manutenzione di due anni con chilometraggio illimitato per ottimizzare i costi di gestione. La capacità di carico senza compromessi offre un carico utile fino a 1.011 kg, un piano di carico più basso con accesso facilitato e una capacità di traino, leader nella sua categoria, di 2.300 kg. “Le piccole imprese sono il cuore dell’economia del nostro paese, essenziali per le nostre comunità, e molte di loro si affidano ai furgoni Ford. Il loro punto di vista ci ha permesso di sviluppare una gamma di veicoli elettrici, ibridi plug-in e diesel adatti a supportarli in ogni settore e luogo. Inoltre, abbiamo progettato servizi mirati a rendere la produttività tipica delle grandi flotte accessibile anche alle piccole imprese che non hanno un fleet manager”, ha dichiarato Marco Buraglio, Direttore Divisione Veicoli Commerciali, Ford Italia.

L’E-Transit Custom è già ordinabile e viene prodotto presso lo stabilimento Ford Otosan di Yenikòy in Turchia. Questo nuovo modello arricchisce la gamma di furgoni elettrici Ford Pro per l’Europa, che include anche l’E-Transit – l’anno scorso leader nel suo segmento – e il compatto E-Transit Courier, la cui introduzione è prevista per il 2025.foto: ufficio stampa Ford Italia

