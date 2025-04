Al via gli Aprilia e Moto Guzzi Days

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Aprilia e Moto Guzzi inaugurano la stagione motociclistica con uno speciale periodo di porte aperte presso i propri punti vendita: gli Aprilia Days e i Moto Guzzi Days rappresentano un’occasione unica per salire in sella alle più recenti novità dei due marchi italiani, e per scoprire gli esclusivi vantaggi proposti su tutti i modelli della gamma Aprilia e Moto Guzzi.

L’appuntamento clou sarà sabato 12 aprile, con l’apertura straordinaria di tutti i concessionari aderenti. Una giornata speciale, l’occasione ideale per immergersi nell’universo Aprilia e Moto Guzzi, dai nuovi modelli appena presentati ai sempre più numerosi accessori originali.

Protagoniste sono le nuovissime Aprilia Tuono 457 – la naked facile e leggera con un rapporto peso/potenza da record, guidabile con patente A2 -, Aprilia Tuareg Rally, la bicilindrica vincitrice delle ultime due edizioni della Africa Eco Race e votata alla massima performance in fuoristrada, e Moto Guzzi V7 Sport, versione più avanzata di un modello leggendario, capace di unire modernità tecnologica e fascino autentico. Su tutti questi modelli è attiva la speciale proposta finanziaria DreamRide Gold, attraverso la quale è possibile godersi il veicolo per due anni, senza pagare alcuna rata e saldando la metà del prezzo di listino. Al termine dei due anni è possibile decidere se tenere – saldando o finanziando l’importo rimanente -, cambiare o restituire il veicolo.

Straordinari vantaggi sono proposti a chi desidera un modello Aprilia o Moto Guzzi pronto al viaggio: Aprilia Tuareg e Moto Guzzi V85, V100 Mandello e Stelvio sono offerte con le valigie laterali incluse nel prezzo, oltre a 750 Euro di supervalutazione dell’usato – con contestuale consegna di un veicolo due ruote superiore a 50 cc, marciante e provvisto di regolare documentazione. Per tutto il mese di aprile la supervalutazione dell’usato è attiva anche su tanti altri modelli della gamma Aprilia e Moto Guzzi: fino a 2.000 Euro per le sportive Aprilia V4, 500 Euro su Aprilia RS 660 e Tuono 660 e su Moto Guzzi V7 Stone e Special.

-foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio-

(ITALPRESS).