Al via Futuro Prossimo, un progetto di inclusione per la città di Milano
Al via Futuro Prossimo, un progetto di inclusione per la città di Milano
MILANO (ITALPRESS) - Alla Triennale di Milano si è tenuta l'undicesima giornata annuale della Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, dal titolo "Futuro Prossimo: Milano dai paradossi alla coerenza". L'incontro ha riunito istituzioni, università, fondazioni e rappresentanti del mondo produttivo per riflettere sulle nuove forme di povertà e sulle disuguaglianze che attraversano una città simbolo di innovazione e opportunità, ma al tempo stesso segnata da forti contrasti tra livelli di reddito, condizioni abitative, modelli familiari e generazioni. Al centro della giornata, la presentazione del progetto "Futuro Prossimo", iniziativa congiunta di Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus e Spazio Aperto Servizi, che accompagna giovani e famiglie in condizioni di vulnerabilità attraverso interventi personalizzati e preventivi. Il progetto, sostenuto da Fondazione AEM, Fondazione PwC Italia ETS e BPER Bene Comune, si propone di anticipare i segnali di fragilità e promuovere percorsi di inclusione e ripartenza, in sinergia con la Fondazione di Comunità Milano, presso cui è stato istituito il Fondo Pellegrini - Futuro Prossimo. abr/mrv