Al via DisArt con il sostegno di UniCredit

ROMA (ITALPRESS) – DisArt è un progetto dell’associazione N.O.I. – Nuovi Orizzonti Insieme APS, realizzato grazie al sostegno del Fondo Carta Etica UniCredit e alla collaborazione con Albergo Etico Roma, Aida Associazione Italiana Diversamente Abili Odv e Capodarco Agricoltura Sociale. Si tratterà di un laboratorio teatrale aperto a tutte e tutti, con una particolare attenzione alla partecipazione di persone con disabilità. L’obiettivo principale è offrire uno spazio artistico e relazionale autenticamente inclusivo, capace di accogliere e valorizzare ogni persona.

Il laboratorio si svolgerà ogni lunedì dalle 16.00 alle 18.30 a partire dal 9 febbraio 2026, all’Albergo Etico Roma (via Pisanelli 39). Le attività proposte includeranno esercizi teatrali individuali e di gruppo; momenti di condivisione emotiva e relazionale; ricerche tematiche ed improvvisazioni; scrittura collettiva e drammatizzazione e la possibile messa in scena di uno spettacolo finale aperto alla comunità. Il progetto sarà condotto da professionisti del settore del teatro e della psicologia, con esperienza nel campo artistico e sociale.

L’associazione N.O.I. nasce nel 2021 dal desiderio di generare occasioni di incontro ed inclusione, integrando pratiche artistico-teatrali e tecniche di supporto psicologico.

Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit: “Essere vicini al territorio è per UniCredit una responsabilità e un impegno concreto, che passa anche attraverso il sostegno a Enti del Terzo Settore e Organizzazioni senza scopo di lucro che nel proprio operato si prefiggono scopi benefici per favorire lo sviluppo e il benessere delle nostre comunità, promuovendo l’inclusione di soggetti fragili e vulnerabili. In particolare, questa donazione è stata resa possibile grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit, che si alimenta con la donazione del 2 per mille delle spese sostenute da parte dei Clienti e dei dipendenti della Banca con una delle carte di credito ‘Etiche”.

