ROMA (ITALPRESS) – Domenica 25 giugno in prima serata su Rai 2 sarà trasmessa la puntata d’esordio della nuova edizione di Tim Summer Hits, la kermesse musicale, colonna sonora dell’estate che, dopo il successo della prima edizione, torna a regalare momenti di pura emozione al pubblico a casa con alcuni dei tormentoni estivi più noti, dei grandi artisti nazionali e internazionali. Tante le novità di quest’anno, a cominciare dalla conduzione, dove, ad affiancare la padrona di casa Andrea Delogu, conduttrice, attrice e scrittrice, ci sarà Nek, artista con trent’anni di carriera e successi e ormai anche apprezzato volto televisivo. In loro supporto nel backstage, Gli Autogol, trio seguitissimo sul web, che accoglieranno gli artisti e proveranno a strappare loro alcune interessanti curiosità. Nel corso della puntata, inoltre, diversi saranno i collegamenti con il box di Rai Radio 2, presieduto ancora una volta da Ema Stokholma.

A ospitare il palco di TIM Summer Hits in questa prima puntata, Piazza del Popolo a Roma.

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco portando le loro ultime novità musicali, tra loro: Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Angelina Mango, Articolo 31, Clara, Colapesce Dimartino, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Francesca Michielin, gIANMARIA, Irama e Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Merk & Kremont, Tananai, Marracash, M¥SS KETA, Mr.Rain, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Sangiovanni, The Kolors, Tony Effe. TIM Summer Hits, sarà inoltre visibile in contemporanea su Rai Radio 2 e disponibile anche su RaiPlay.

foto: uffico stampa Goigest

