Al via da Gorizia l’ottava edizione del Tour della Salute

ROMA (ITALPRESS) - Riparte il Tour della Salute. E' stata presentata a Roma l’ottava edizione dell’evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, promosso da ASC Attività Sportive Confederate. 15 le città italiane coinvolte nel Tour, che prenderà il via l’11 aprile a Gorizia, per concludersi il 25 ottobre a Reggio Calabria. Nel mezzo Chioggia, Imperia, Imola, Torino, Latina, Perugia, Grosseto, Fano, Pescara, Aversa, Sondrio, Bari e Palermo. Nel corso di ogni tappa, che durerà due giorni, sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 6 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente, sotto il controllo di esponenti delle principali società scientifiche, a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico. xl5/f25/fsc/gtr