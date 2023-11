ROMA (ITALPRESS) – “C’è fiducia, compattezza, voglia di ripartire forte. Dopo la mancata medaglia al Mondiale di Milano, siamo ancora più squadra”. E’ la certezza del commissario tecnico della Nazionale azzurra di sciabola Nicola Zanotti al tramonto del ritiro svolto presso il Centro di Preparazione Olimpica Coni di Tirrenia e conclusosi oggi, ultimo collegiale prima della partenza per Algeri, dove da giovedì 9 a domenica 12 novembre comincerà la nuova stagione di Coppa del Mondo per sciabolatrici e sciabolatori. “E’ stato un allenamento improntato principalmente sugli assalti a squadre, obiettivo cruciale da qui al termine della stagione per conquistare la qualifica ai Giochi di Parigi 2024. Sappiamo che non possiamo permetterci di sbagliare, ma c’è stima e fiducia nel nostro lavoro. In un anno e mezzo abbiamo dimostrato una crescita costante e la capacità di fare ottimi risultati, quelli che ci servono per strappare i pass per l’Olimpiade”, l’analisi del ct Zanotti. Che archivia con grande soddisfazione il ritiro in Toscana: “Abbiamo lavorato tanto per alzare il livello, è stato bello veder tirare i ragazzi e le ragazze con carica e motivazioni che sono aumentate dopo il Mondiale. Importantissimo è stato poi il supporto dei giovani, ai quali ho chiesto di portare entusiasmo e di spingere anche i più grandi impegnati nella qualifica olimpica, perchè l’Italia che dovrà staccare il pass per Parigi non è composta soltanto da chi va in pedana nelle prove a squadre, ma dall’intero gruppo che si allena con la Nazionale azzurra e ne fa parte”. A Tirrenia, in vista di Algeri, hanno lavorato in collegiale per il gruppo maschile il capitano Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè, Michele Gallo, Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Mattia Rea e Giovanni Repetti. Con loro c’erano anche Edoardo Cantini, Giorgio Marciano e Marco Stigliano. Tra le sciabolatrici, invece, hanno preparato la trasferta sulle pedane algerine Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica e Irene Vecchi che tornerà in azzurro dopo la maternità. Iscritta alla prova in programma alla “Salle Omnisports La Coupole” anche Giulia Arpino, indisponibile per il ritiro in cui hanno lavorato pure Benedetta Baldini, Benedetta Fusetti, Claudia Rotili e Mariella Viale. Nello staff del responsabile d’arma Nicola Zanotti, presso il CPO toscano, c’erano i maestri Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico, Alessandro Di Agostino e Cristiano Imparato, il medico Giuseppe Di Matteo, i fisioterapisti Simone Piacquadio e Marco Taurino, il preparatore fisico Renato Burani e il tecnico delle armi Alessandro Burchielli. Il lungo weekend di Algeri sarà aperto giovedì 9 dalle fasi di qualificazione ai tabelloni principali delle gare individuali sia per gli uomini che per le donne. Venerdì 10 giornata clou per la prova femminile, sabato 11 per quella maschile. Chiusura domenica 12 con le due competizioni a squadre, quelle che peseranno di più per la qualifica olimpica. Italia in pedana, al maschile, con il quartetto Samele-Curatoli-Berrè-Gallo, mentre al femminile è iscritta la formazione composta da Gregorio, Criscio, Battiston e Mormile.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]