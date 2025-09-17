Al via ad Abu Dhabi il forum di cooperazione nelle industrie della Difesa

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Si è aperto oggi ad Abu Dhabi il Forum di cooperazione emiratina-italiana nelle industrie della difesa, organizzato dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con il Consiglio Tawazun per l’abilitazione della difesa e l’Ambasciata d’Italia negli Emirati. Lo riporta l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. L’evento, che si svolge nell’arco di due giorni, vede la partecipazione di esperti, specialisti e leader imprenditoriali di entrambi i Paesi, con l’obiettivo di esplorare opportunità di collaborazione e partnership future. Il Forum ospita una delegazione di aziende italiane membri della Federazione delle Industrie Aerospaziali, della Difesa e della Sicurezza (AIAD), attualmente in visita negli Emirati.

Nella cerimonia di apertura, il generale di brigata ingegnere Nasser Rashid Al Ali, direttore esecutivo del settore Tecnologia e Industrie della Difesa del Ministero emiratino, ha dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando la crescita costante delle relazioni di cooperazione tra i due Paesi, in particolare nel settore delle industrie della difesa. Interventi inaugurali sono stati tenuti dall’ambasciatore italiano negli Emirati, Lorenzo Fanara, dall’ammiraglio Giacinto Ottaviani, direttore nazionale degli armamenti d’Italia, da Giorgio Aliberti, direttore dell’Autorità nazionale per il controllo delle esportazioni di armamenti e materiali a duplice uso, e da Giuseppe Cossiga, presidente dell’AIAD.

La prima giornata del Forum ha visto sessioni di lavoro tra aziende emiratine e italiane del settore della difesa, dedicate all’opportunità per rafforzare la cooperazione e lo scambio di competenze in ambiti come la tecnologia avanzata per la produzione difensiva e la ricerca e sviluppo in tecnologie a duplice uso. Abdullah Saif Al Awani, direttore esecutivo del settore Relazioni con gli investitori e Promozione industriale del Consiglio Tawazun, ha evidenziato come la crescita del settore delle industrie della difesa e della sicurezza negli Emirati offra opportunità promettenti per le aziende globali leader, favorendo partnership strategiche a lungo termine. Ha sottolineato il ruolo del Consiglio come principale facilitatore dell’ecosistema della difesa nazionale, promuovendo le competenze locali e citando le numerose collaborazioni di successo tra aziende emiratine e italiane, avviate sotto il programma Tawazun, che rappresentano un modello per il rafforzamento delle capacità locali e il trasferimento di conoscenze e tecnologie avanzate.

Si ricorda che l’AIAD, affiliata a Confindustria, rappresenta le aziende italiane attive nella progettazione, produzione e servizi di tecnologie avanzate per i settori aerospaziale, della difesa e della sicurezza, oltre a istituzioni di ricerca e sviluppo per tecnologie a duplice uso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).