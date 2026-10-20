Al via a Napoli il 23 ottobre SEMI26, l’evento di Cultura Italiae

ROMA (ITALPRESS) – Zahi Hawass, Maurizio Marinella, Max Sirena e Giovanni Malagò protagonisti della serata inaugurale, con le interviste di Dario Vergassola. Tra gli ospiti delle giornate successive Antonello Piroso, Gennaro Migliore, Matteo Piantedosi, Paola Severino, Giampiero Massolo, Roberto Andò, Maurizio De Giovanni e Renzo Arbore, oltre a numerose personalità del mondo della cultura italiana e internazionale. Al sindaco Gaetano Manfredi la consegna del Premio Presidio Culturale Italiano alla città di Napoli.

Si apre il 23 ottobre alla Fondazione FOQUS SEMI26 – Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione, l’appuntamento annuale di Cultura Italiae che, nel decennale dell’associazione, riunirà a Napoli fino al 25 ottobre rappresentanti delle istituzioni, della cultura, dell’impresa, della ricerca e dello sport attorno al tema “Cultura è Democrazia”.

SEMI26 assume quest’anno un significato particolare: celebra i dieci anni di attività di Cultura Italiae e sceglie Napoli come luogo di incontro, confronto e progettazione del futuro. Un anniversario che non rappresenta soltanto un traguardo da celebrare, ma un percorso da cui ripartire per immaginare i prossimi dieci anni.

Cultura Italiae, network nazionale che riunisce personalità e protagonisti del sistema culturale italiano, ha scelto FOQUS per inaugurare la manifestazione del decennale, riconoscendo nel lavoro della Fondazione nei Quartieri Spagnoli una delle esperienze italiane di eccellenza nella rigenerazione sociale delle città e delle aree fragili. Il rapporto tra cultura e partecipazione, tema centrale di questa edizione di SEMI, sarà affrontato attraverso incontri, dialoghi e interventi in diverse sedi della città, a iniziare dalla Fondazione FOQUS, per proseguire il 24 ottobre a San Giovanni a Carbonara e alla Santissima e concludersi il 25 ottobre nel Rione Sanità.

La serata inaugurale, in programma dalle 18 alle 22 e condotta da Fabio Canino, sarà introdotta da Angelo Argento, presidente dell’ONG Cultura Italiae riconosciuta dall’UNESCO. Seguiranno i saluti dei fondatori di FOQUS, la pedagogista Rachele Furfaro e il manager culturale Renato Quaglia, e l’intervento dei giovani di CultYt, l’organizzazione giovanile di Cultura Italiae, introdotti da Serena Marzucchi.

Il programma prevede un ospite d’eccezione: l’archeologo ed egittologo Zahi Hawass, protagonista della conversazione “Storia di un archeologo con il cappello”, dedicata alla memoria delle civiltà, all’archeologia e al patrimonio culturale come terreno di dialogo tra i popoli. Dario Vergassola intervisterà, sul palco della Corte dell’Arte a FOQUS, Maurizio Marinella, Max Sirena e Giovanni Malagò, in tre incontri dedicati alla moda, all’America’s Cup e alle relazioni tra sport e società. Con Maurizio Marinella il confronto riguarderà il ruolo della moda italiana nella crescita economica e le prospettive del settore sui mercati internazionali; con Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, la sfida verso l’America’s Cup 2027 e le ricadute in termini di sviluppo, innovazione e promozione di Napoli; con Giovanni Malagò la dimensione culturale dello sport e la sua funzione nella partecipazione e nella diplomazia internazionale.

Nel programma della manifestazione trovano spazio anche riflessioni su tecnologia, intelligenza artificiale, patrimonio e dialogo tra culture, con la partecipazione, tra gli altri, di Bruno Siciliano e Mario De Pizzo. Nel corso della serata sarà conferito il Premio Presidio Culturale Italiano alla città di Napoli, che verrà consegnato nelle mani del sindaco Gaetano Manfredi per la capacità di coniugare patrimonio culturale, innovazione, inclusione e visione internazionale. A conclusione degli incontri si terrà la cena di benvenuto in collaborazione con Quostro, il bistrot della Fondazione FOQUS.

– foto ufficio stampa Cultura Italiae –

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