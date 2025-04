Al V&A di Londra in scena il ‘Tancredi e Clorinda’ di AterBalletto

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – I ballerini del CCN/AterBalletto hanno danzato nella splendida Raphael Gallery del Victoria and Albert Museum di Londra. Davanti a un folto pubblico inglese, prevalentemente giovani, i danzatori Gador Lago Benito e Alberto Terribile con il il tenore Matteo Straffi, accompagnati da Daniel Perer al clavicembalom hanno messo in scena “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi, la vicenda di amore e morte tratta dalla “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso.

La doppia performance, nella Giornata Mondiale della Danza, ha registrato il tutto esaurito. Era inserita nel programma del “Performance Festival” londinese grazie ad una collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra all’interno di Italia Danza, un progetto curato insieme alla Direzione Generale della Diplomazia Pubblica e Culturale della Farnesina.

Frutto di un intenso lavoro di programmazione reso necessario dalla particolarità della location, l’operazione è stata organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura diretto da Francesco Bongarrà, nel più ampio contesto delle azioni di diplomazia culturale portate avanti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interanazonale.

Il CCN/Aterballetto, primo Centro Coreografico Nazionale in Italia dal 2022, è un polo di creatività e innovazione per la danza contemporanea con sede a Reggio Emilia. Nato attorno alla compagnia Aterballetto, abbraccia una molteplicità di stili e linguaggi. Cosmopolite, curiose e dinamiche, le sue produzioni sono apprezzate nei principali teatri e festival in Italia e nel mondo.

“È un onore per l’Istituto Italiano di Cultura a Londra essere riusciti a portare nelle sale del V&A, fra i musei più conosciuti al mondo, l’eccellenza della danza italiana contemporanea”, ha detto Bongarrà. “Ancora una volta il nostro Paese è ambasciatore di bellezza, armonia e innovazione”.

– Foto Francesco Bongarrà –

(ITALPRESS)