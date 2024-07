PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Remco Evenepoel trionfa come da previsioni nella prima cronometro individuale del Tour de France 2024, la Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin, di 25.3 chilometri (settima tappa). Il campione del mondo della specialità ha anticipato di 12″ il leader della corsa Tadej Pogacar, con Primoz Roglic terzo al traguardo con 34″ di distacco.

Non cambia nulla dal punto di vista delle prime posizioni della classifica generale, il belga ha però accorciato le distanze dallo sloveno della Uae Emirates, ancora in maglia gialla. Vingegaard, campione in carica della Grande Boucle, è a 1’15” dalla testa della classifica.

Domani è in programma l’ottava tappa della corsa gialla, ovvero la Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Eglises, di 183 chilometri.

