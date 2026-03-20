Al Teatro del Parco la primavera è all’insegna della musica dal vivo

VENEZIA (ITALPRESS) – Bissuola Live torna in primavera con la musica e la voce di Joan Thiele e di Michele Bravi: due artisti internazionali scelti per la loro unicità per incantare il pubblico veneziano nel palco del Teatro del Parco, diventato ormai punto di riferimento per artisti nazionali e internazionali che lo scelgono come tappa del loro tour.

La rassegna primaverile al Parco Albanese alla Bissuola inizia il 28 aprile alle ore 21 con la voce di Joan Thiele, una delle artiste più innovative e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Note italiane il 19 maggio, sempre alle ore 21, con la poesia di Michele Bravi pronto ad incantare il pubblico grazie ad una vocalità fuori dal comune e ricca di personalità.

“Due appuntamenti imperdibili che mettono al centro la voglia di stare vicino alle persone attraverso la musica e che anticipano gli eventi che per tutta l’estate accompagneranno le serate dei cittadini e dei visitatori di tutto il nostro territorio” è il commento del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro che prosegue. “La musica anche per questa estate sarà al centro della programmazione di questa amministrazione che porta ancora una volta artisti internazionali in piazza San Marco ma anche alla Bissuola, al parco San Giuliano riproponendo invece a Marghera le cover band italiane nel format ormai consolidato”.

La rassegna di concerti dal vivo che il Settore Cultura del Comune di Venezia organizza in collaborazione con Fiaba Music al Teatro del Parco di Mestre. I biglietti dei concerti (Joan Thiele €15 e Michele Bravi €17) sono in vendita online su Ticketone. Per informazioni: www.culturavenezia.it Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta dal vivo, con un tour estivo e invernale accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, Joan Thiele annuncia il suo ritorno sui palchi nel 2026. Il successo dell’album “Joanita” e la forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con “Eco” hanno segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico, consolidando l’identità e la visione musicale. Protagonista della serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona, Joan conferma la sua presenza in eventi di grande rilievo internazionale. Joan torna a suonare dal vivo per riportare sul palco l’atmosfera intensa e raffinata che contraddistingue il suo progetto musicale.

Con il successo sul palco di Sanremo 2026, in gara con il brano “Prima o poi”, Michele Bravi annuncia un altro atteso ritorno che lo riporta dal vivo davanti al suo pubblico con “Commedia Musicale Tour”. Nel corso degli anni, l’artista ha dato forma a un’identità musicale ben riconoscibile, distinguendosi per la cura dei testi, la ricerca vocale e l’impegno nel raccontare le fragilità del presente, con particolare attenzione a quelle legate all’adolescenza e alla salute mentale. Un percorso che lo ha consacrato come una delle voci più originali e sensibili della nuova generazione cantautorale italiana.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).