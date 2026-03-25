Al teatro Corso di Mestre premiazione del concorso per le scuole “Tutela del patrimonio veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – Sono stati più di 500 i ragazzi e i docenti degli istituti secondari del territorio che hanno preso parte questa mattina, al teatro Corso di Mestre, alla cerimonia di premiazione della quindicesima edizione del concorso “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”. Una data, quella odierna, scelta non a caso dai promotori dell’iniziativa (Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e UNPLI Veneto) visto che oggi si festeggia anche il compleanno di Venezia (fondata appunto, secondo la leggenda, il 25 marzo del 421).

Un anniversario che è stato ricordato, in apertura del suo indirizzo di saluto, anche dall’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar. “E’ davvero importante – ha continuato l’assessore – conoscere quali sono le nostre radici, preservando e recuperando nel contempo la nostra memoria storica. Trovo davvero bella questa iniziativa che non solo dà modo ai bambini di entrare in contatto con la storia del nostro territorio, ma offre loro l’opportunità di avvicinare i nostri anziani, di farsi raccontare come vivevano i nostri nonni e genitori, i loro usi, le tradizioni”.

Tre i filoni quest’anno del concorso (la lingua veneta nelle sue diverse espressioni; il patrimonio storico artistico, enogastronomico; il patrimonio immateriale (leggende, misteri, rievocazioni, radici venete), proposti non solo alle nostre scuole ma anche a quelle di lingua italiana dell’Istria. Sul tavolo della Commissione giudicatrice sono arrivati ben 69 lavori di ottima qualità, che hanno reso particolarmente difficile la scelta dei 23 premiati. Lavori che, è stato sottolineato dagli organizzatori, non meritano di finire in un cassetto, ma di essere divulgati ore nei nostri territori.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).