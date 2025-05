Al San Camillo di Roma introdotto il robot microchirurgico

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta, un ospedale pubblico italiano introduce l’ultima generazione di un robot interamente dedicato alla microchirurgia, progettato per affrontare procedure su strutture anatomiche piccolissime come arterie, vene e nervi, spesso di diametro inferiore al millimetro. Il debutto e l’introduzione della nuovissima apparecchiatura è avvenuto al San Camillo Forlanini di Roma.

Il primo intervento, eseguito con successo dal direttore della UOC Chirurgia degli Arti Nicola Felici e la sua equipe, ha permesso la ricostruzione di una gamba gravemente traumatizzata, con un livello di precisione mai raggiunto prima. Si tratta di una sostanziale rivoluzione rispetto alle tecniche microchirurgiche tradizionali. La piattaforma robotica ad alta definizione integra sofisticati sistemi di riduzione del tremore e di ridimensionamento dei movimenti in scala da 7 fino a 20:1.

Strumenti miniaturizzati dotati di articolazioni meccaniche estendono le capacità umane, rendendo possibili movimenti impossibili da eseguire con mano e polso da soli. Questo si traduce in una maggiore armonia e precisione del gesto microchirurgico e manipolazioni straordinariamente fini e controllate. La tecnologia è interamente made in Italy, progettata da una start-up italiana, sperimentata e sviluppata dal gruppo coordinato dal professore Marco Innocenti.

Il primo intervento, condotto con successo dal dottor Nicola Felici, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia degli Arti, ha riguardato la copertura di una frattura esposta di gamba, attraverso il trasferimento microchirurgico di un lembo di cute e tessuti molli, prelevato dalla gamba controlaterale dello stesso paziente. L’intervento ha confermato le potenzialità della nuova tecnologia nel perfezionare il gesto del chirurgo durante le microanastomosi, ovvero il collegamento di arterie, vene e nervi di calibro inferiore al millimetro.

“Sei giorni fa abbiamo eseguito il primo lembo libero per la copertura di una frattura esposta di gamba con il robot microchirurgico. Si tratta di un intervento ortoplastico che ha consentito la copertura precoce di una frattura esposta per evitare l’infezione dell’osso e permettere un’osteosintesi più stabile. L’intervento è andato bene e il paziente sta bene”, ha spiegato Felici. “Si trattava di un caso complesso, un politrauma con lesioni anche al bacino e all’addome, gestito brillantemente da un lavoro di squadra che ha coinvolto anestesisti, chirurghi generali, ortopedici e rianimatori. Ringrazio tutta l’équipe che ha lavorato con me e un ringraziamento particolare va alla Direzione Strategica, che ha creduto fin da subito in questo progetto”, ha concluso Felici.

