Al Salone Nautico di Venezia via alla ‘Veleziana Sailing Week’

VENEZIA (ITALPRESS) – In occasione della sesta edizione del Salone Nautico Venezia, questa mattina è stata presentata la “Veleziana Sailing Week – supported by Generali”, un contenitore di eventi in cui saranno celebrati la vela e la marineria veneziana con la partecipazione di tutte le associazioni veliche storiche veneziane.

Presente il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello: “Quattro giornate nelle quali lo sport in acqua sarà il grande protagonista. Una bella evoluzione rispetto alla Veleziana tradizionale, con l’apertura alle imbarcazioni a remi e coinvolgendo tutta la comunità di circoli e club nautici veneziani. Questa iniziativa si integra perfettamente nel programma del Salone Nautico, valorizzando discipline sportive che, pur affondando le radici nella tradizione, sono ancora oggi attuali e appassionanti, soprattutto per le nuove generazioni. Grazie agli organizzatori per il vostro impegno e la vostra passione nel promuovere queste discipline”.

La Veleziana Sailing Week, promossa dalla Compagnia della Vela di Venezia, si articolerà in quattro giornate, dal 16 al 19 ottobre, che vogliono celebrare la tradizione marinara di Venezia ed esaltare il rapporto intrinseco tra Venezia ed il mare attraverso una serie di attività sportive legate alla tradizione dell’acqua, che si concluderanno quindi con la celebre Veleziana.

La Veleziana è l’unica regata che inizia in mare e finisce all’interno della città di Venezia e la 18° edizione si disputerà domenica 19 ottobre. Le imbarcazioni partecipanti alla Veneziana si allineeranno nel tratto di mare fuori dalla Bocche di porto di San Nicoletto, dopo la partenza andranno a girare una boa di disimpegno posta al largo e da qui si dirigeranno presso il cancello situato nei pressi della diga foranea di San Nicoletto, dopo aver navigato lungo la bocca di porto lasceranno a dx il forte di Sant’ Andrea, per iniziare il percorso lagunare che le porterà dopo aver doppiato i giardini di Sant’Elena a navigare nel Bacino di San Marco fino a giungere all’arrivo posizionato all’altezza del Palazzo Ducale.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS)