Al Pronto Soccorso di Vicenza una paziente aggredisce gli operatori sanitari, Zaia: “Episodio intollerabile”

Aggressione la scorsa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove una paziente ha colpito con frasi offensive, sputi e spinte gli operatori sanitari impegnati nell'assistenza.

“Si tratta di un episodio intollerabile, che offende non solo i professionisti coinvolti ma l’intera comunità – commenta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – A loro va la mia totale solidarietà e vicinanza, insieme al ringraziamento per la professionalità e la dedizione con cui hanno affrontato la situazione”. “Ringrazio le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento – aggiunge Zaia – e ribadisco che la Regione è al fianco di medici, infermieri e operatori che ogni giorno, spesso in condizioni difficili, si prendono cura della salute dei cittadini. Non ci sarà mai alcuna tolleranza verso atti di violenza nei loro confronti: chi dedica la propria vita a curare gli altri merita rispetto, non aggressioni”.

