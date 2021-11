BARI (ITALPRESS) – E’ stato rimosso dall’equipe di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Bari un tumore dell’utero da 20 chili. La massa tumorale, un fibroma dell’utero, era cresciuta fino a quasi 40 centimetri con il rischio che degenerasse in un sarcoma. La paziente, una donna di 58 anni, è stata sottoposta a una isterectomia per l’asportazione dell’utero. Contestualmente, in sala operatoria, ha operato anche l’equipe di Urologia che ha provveduto alla rimozione di un tumore renale che aveva sviluppato la paziente. Nella stessa seduta operatoria, dunque, è stato eseguito un doppio intervento chirurgico. A operare sono state le equipe dell’unità di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal professor Ettore Cicinelli, e il team di Urologia guidato dal dottor Gaetano di Rienzo. Entrambi gli interventi sono riusciti e la paziente è adesso sotto stretto monitoraggio.

“Un gonfiore della pancia, un dimagrimento rapido, la perdita di sangue: non sottovalutare mai questi sintomi e non minimizzarli. Qualsiasi segnale atipico non è normale e va indagato – spiega il professor Cicinelli – Tra i consigli da dare alle donne per diagnosticare rapidamente problemi simili ci sono sicuramente la palpazione della pancia e visite di controllo periodiche”.

