Al Palazzo delle Esposizioni a Roma la festa della Repubblica di Serbia

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Festa nazionale della Repubblica di Serbia, l’ambasciata a Roma ha organizzato nella serata di ieri, 25 febbraio, un ricevimento presso il Palazzo delle Esposizioni. Secondo quanto precisa un comunicato della missione diplomatica, tra gli ospiti erano presenti Tamara Vucic, moglie del capo dello Stato Aleksandar Vucic, la vicepremier e ministra dell’Economia, Adrijana Mesarovic, oltre che deputati dei Parlamenti serbo e italiano. Tra gli ospiti italiani, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

1 di 2

Il ricevimento è stato aperto dal quintetto della Banda musicale dell’Aeronautica italiana, che ha intonato gli inni nazionali della Serbia e dell’Italia. Subito dopo l’ambasciatrice di Serbia a Roma, Mirjana Jeremic, ha dato il suo cordiale benvenuto ai presenti. Sono intervenuti anche il vicepremier Matteo Salvini e la vicepremier serba Mesarovic. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della cooperazione bilaterale e dei legami storici tra i due Paesi. Il ricevimento, conclude la nota, ha rappresentato ancora una volta un momento significativo per rafforzare i già solidi rapporti diplomatici e culturali tra Serbia e Italia, confermando la tradizionale amicizia e collaborazione tra i due popoli.

– foto Ambasciata di Serbia a Roma –

(ITALPRESS).