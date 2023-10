MILANO (ITALPRESS) – la Fondazione Anna Kuliscioff organizza al Museo del Risorgimento di Milano una mostra che ha come oggetto “Immagini e propaganda nella Repubblica Sociale Italiana”. Saranno esposti documenti, immagini e sopratutto manifesti di propaganda della RSI, degli alleati e della Resistenza. La documentazione è molto ricca anche perchè utilizza , anche se non esclusivamente, l’archivio raccolto a suo tempo da Giulio Polotti, a lungo dirigente della UIL di Milano e poi parlamentare ed assessore a Milano. Fu lui infatti a dar vita alla Fondazione Anna Kuliscioff. L’apertura della mostra è prevista per il 19 ottobre alle ore 16,30 con l’intervento del curatore professor Marco Cuzzi e con la presenza del Prfessor Chiarini, Presidente del Museo di Salò. Successivamente si terrà un convegno sul tema: “Italia e Germania, due ststi e due dittature, dal tentato putsch di Monaco alla RSI”, alla quale parteciperanno il Professor Lutz Klinkhammer ( Direttore dell’Istituto Storico Tedesco di Roma), il Professor Gustavo Corni dell’Università di Trento e la Professoressa Barbara Bracco dell’Università Bicocca di Milano. Allghiamo invito, comunicato ufficiale dell’iniziativa e presentazione mostra. Ci farebbe comunque molto piacere la sua presenza. (ITALPRESS).

Foto: Fondazione Anna Kiliscioff