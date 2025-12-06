Al Grand Prix di Orleans il primo trionfo di Michela Battiston, bronzo per Mariella Viale

ORLEANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giornata storica per la sciabola femminile italiana: Michela Battiston trionfa nel Grand Prix di Orleans, facendo issare il tricolore in cima a un podio su cui sale anche Mariella Viale, che occupa il terzo gradino. Un oro e un bronzo, due splendide medaglie per le sciabolatrici del CT Andrea Aquili nella tappa francese del circuito d’élite GP di Coppa del Mondo che prevede solo gare individuali a punteggio maggiorato, uno degli appuntamenti più affascinanti e ambiti del calendario internazionale. A 28 anni, con due argenti fino a oggi nel suo palmares, la friulana dell’Aeronautica Militare ha coronato il suo sogno d’oro battendo in finale, all’ultima stoccata, l’ungherese Anna Spiesz con il punteggio di 15-14. Primo podio in carriera tra le “big” mondiali, invece, per la 20enne napoletana Mariella Viale, battuta nel derby di semifinale da Battiston (15-8) e terza classificata pari merito con Sara Balzer, portacolori della Francia

Il sabato della scherma azzurra si chiude così con ben cinque medaglie, perché quelle delle sciabolatrici stasera a Orleans si sommano alle tre arrivate dal fioretto in Asia nella “mattinata italiana” con l’oro di Martina Batini e il bronzo di Martina Favaretto nella gara femminile di Busan, in Corea, e il terzo posto di Giulio Lombardi nella prova maschile di Fukuoka, in Giappone. È in corso, e terminerà nella notte italiana, la tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver, in Canada.

